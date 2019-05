Di Maio: «Restiamo alleati degli Usa ma dialoghiamo con Mosca»

«Non sarà un Governo supino alla volontà di altri Governi». Dice così il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, nel corso di una visita allo stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco. Con la fiducia ottenuta ieri dalla Camera l’esecutivo giallo-verde si trova nella piena operatività e nelle cancellerie si discute di come si muoverà l’Italia sui dossier internazionali più sensibili. «Come vedete per ora è bastato dare qualche segnale sull'immigrazione e già hanno iniziato a rallentare sul regolamento di Dublino, che così come era stato riformato continuava a scaricare sull'Italia il problema». E ancora, sostiene il leader pentastellato. «hanno capito che in Italia non c'è un Governo che dice sì su tutto, c'è un Governo pronto a collaborare negli interessi degli italiani e qualche marcia indietro la stiamo già vedendo».

Ad ogni modo, in Di Maio non c’è apprensione per le conseguenze della nuova politica estera nel contesto internazionale. «Come abbiamo sempre detto, restiamo alleati degli Usa, vogliamo lasciare l'Italia negli accordi e nelle alleanze garantendo continuità a quello che è già stato. Restiamo nella Nato, restiamo alleati degli Stati Uniti e portiamo avanti anche la nostra funzione di dialogo nei confronti di Paesi come la Russia, come è sempre stato. Storicamente, l'Italia ha avuto la funzione di essere un Paese che, pur essendo nell'Alleanza atlantica, dialogava con Paesi dell'Est come la Russia ma anche con i Paesi del Mediterraneo e del Nord Africa».

Controlli su come vengono spesi i fondi Ue

I fondi per la coesione territoriale saranno gestiti dal «ministro per il Sud, e

la ministra Barbara Lezzi si occuperà dell'annosa questione di come si spendono i fondi europei». Per Di Maio «l'Italia ha si un problema di investimenti ma anche dove sono stati dati fondi per gli investimenti quei fondi sono bloccati, perché molto spesso agli enti territoriali bisogna fornire più competenze, più personalità con specifiche competenze per poter utilizzare quei fondi»

