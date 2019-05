La guida rapida: come pagare i lavori in casa a prova di bonus

Ristrutturazioni, interventi per il risparmio energetico, acquisto di mobili, opere sui balconi o nei giardini. La gamma dei lavori che possono beneficiare di importanti agevolazioni fiscali si è notevolmente allargata in questi anni. Ciascuna di queste attività può presentare regole specifiche per il pagamento e la documentazione delle spese incentivate. Regole che è importante conoscere bene per non commettere errori e rischiare così di perdere il bonus. A questa esigenza risponde “La guida rapida”, in edicola lunedì con Il Sole 24 Ore. Si tratta di un nuovo supplemento settimanale monografico, di 4 pagine in formato tabloid, che ogni lunedì offrirà una panoramica esauriente di carattere pratico – «che cosa fare, come fare» - sui temi di maggiore attualità dell'economia quotidiana: tutto quello che riguarda tasse, casa, condominio, affitti, multe, eredità, pensioni, energia e servizi, lavoro e welfare.

«La guida rapida» si caratterizza per l'originalità del linguaggio e per la capacità di rispondere in modo immediato alle esigenze concrete. Chiarezza, sintesi e velocità di lettura.

L'esperto risponde in formato tabloid

Il debutto de “La guida rapida” si accompagna al restyling de “L'esperto risponde”, uno strumento di consulenza insostituibile per i lettori. Sempre da lunedì, anche questo inserto adotta il formato tabloid per presentarsi come un prodotto immediatamente sfogliabile e più facilmente leggibile.

Professioni, dalla e-fattura agli studi legali ecco i temi della nuova sezione

Il Sole 24 Ore del lunedì si presenta in edicola dall'11 giugno con una veste completamente rinnovata. Un altro cambiamento rilevante è rappresentato dalla nuova sezione “.professioni”, un momento di approfondimento settimanale per accompagnare la gestione dello studio in una fase di delicata transizione: da una parte, la crisi ha compresso i ricavi e aumentato la concorrenza per conquistare nuovi clienti; dall'altra, lo sviluppo delle tecnologie digitale apre nuove opportunità. Tra i temi al centro della prima uscita di “.profressioni” ci sono la rivoluzione della fattura elettronica per i commercialisti, il cambio di governance strategica che è richiesto agli studi legali per sopravvivere, la polizza Rc per i professionisti, le problematiche della privacy per i piccoli studi, i finanziamenti regionali per l'avvio dell'attività e il test di soddisfazione dei neolaureati a due anni dall'inserimento in una professione.

Casa, arrivano gli specialisti della valutazione

Al mondo dei professionisti - in particolare, agenti immobiliari, intermediari creditizi, ingegneri, architetti, geometri - è dedicata la sezione “.casa” del Sole 24 Ore che, con l'occasione, si sposta dal giovedì al lunedì.

Oltre ai focus tradizionali sul mercato immobiliare, residenziale e non, il primo numero è dedicato alla figura del valutatore immobiliare. Un ruolo di importanza crescente, ad esempio per gli sviluppi legati ai “non performing loans” delle banche e alla necessità, appunto, di stimare l'effettivo valore degli asset sottostanti.

Norme & Tributi, tre vie per l'affitto nella dichiarazione dei redditi

Il supplemento settimanale di Norme & Tributi si arricchisce di una nuova pagina monografica dedicata all'approfondimento della settimana. Il debutto è dedicato alle regole sugli affitti nella dichiarazione dei redditi con le indicazioni operative quadro per quadro.

