Maltempo, Aquarius cambia rotta e costeggia la Sardegna. Salvini: «È attrezzata»

La nave Aquarius, in navigazione verso il porto spagnolo di Valencia, ha puntato la prua verso la Sardegna, scortata dalla nave Dattilo della Guardia costiera italiana. Attualmente l’imbarcazione sta navigando costeggiando l’isola, a una decina di miglia dallacosta, a una velocità di quasi 9 nodi. Il vento è forte, quindi si è deciso di tenersi distanti dal mare aperto.

La nave raggiungerà la Spagna come previsto. Lo hanno precisato fonti del governo che hannon escluso l’arrivo della nave in Italia, dopo che ha cambiato rotta per il maltempo. «Aquarius arriverà in Spagna. Mi sembra che una nave che porta a bordo sistematicamente 4,5,600 persone sia attrezzata» per il maltempo. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, escludendo ogni cambio di rotta per Aquarius a causa del peggioramento delle condizione del mare. «Ne hanno a bordo cento. Se avessero problemi con un quinto delle persone che di solito prendono a bordo - ha concluso Salvini - vuol dire che hanno problemi loro».

La rotta iniziale prevedeva un passaggio a sud dell’isola; ora, considerato che l’apice della perturbazione è previsto nelle prossime ore sul lato occidentale della Sardegna, si piega verso nord, utilizzando l’isola come “barriera” al maltempo per tagliare poi le Bocche di Bonifacio e raggiungere la Spagna. Non si esclude di ormeggiare. Il passaggio nelle bocche di Bonifacio allo stato è previsto nella prima mattinata di domani mentre l’arrivo a Valencia è ipotizzato nella serata di sabato.

«Dattilo, la nave della Guardia Costiera italiana che guida il nostro convoglio, ha deciso di cambiare rotta», ha scritto in un tweet l’ong Sos Mediterranee, proprietaria dell’imbarcazione, sottolineando che si tratta di una decisione presa a causa del maltempo. «Aquarius - ha aggiunto - proseguirà lungo la costa orientale della Sardegna per ripararsi dal maltempo altrimenti insopportabile per le persone a bordo, esauste, scioccate e con il mal di mare».

«L’identificazione del porto di sbarco è una decisione nazionale su cui l’Ue non ha competenza, però viste anche le notizie sulle condizioni del mare» nella legge «c’è una chiara indicazione» affinché venga fatto «ogni sforzo per limitare al minimo il tempo di permanenza delle persone a bordo della nave», ha sottolineato l’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini rispondendo sulla nave Aquarius e i migranti che ci sono a bordo.

© Riproduzione riservata