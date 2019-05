In Italia 18.300 minori ospitati nel sistema di accoglienza, 2.400 irreperibili

Nel 2017 sono stati 18.303 i minori soli ospitati nel sistema di accoglienza in Italia, la metà in Sicilia (43%) e solo il 3% in affido. La maggior parte ha fra i 16 e i 17 anni, oltre 1.200 hanno meno di 14 anni. È la fotografia scattata dalla seconda edizione dell’ Atlante dei minori stranieri non accompagnati - Crescere lontano da casa di Save the Children. I minori non accompagnati arrivano in Italia dopo viaggi drammatici affrontati da soli. Save the children sottolinea nel report che i ragazzi hanno un «bagaglio di vita pesante alle spalle, costituito spesso da violenze, torture, schiavitù, privazioni e sono accomunati dall'esperienza di un viaggio lungo mesi se non anni, compiuto senza un adulto di riferimento per raggiungere un futuro possibile in Europa». E in Italia affrontano le sfide dell'integrazione decisive per il loro futuro: dall’apprendimento della lingua italiana all’inserimento prima scolastico e poi lavorativo.

Neri: l’Europa non trova una voce comune, ma rafforza solo le frontiere

«Da tempo denunciamo ripetutamente le condizioni di vulnerabilità di questi bambini e adolescenti - ha sottolineato Valerio Neri, direttore generale di Save the Children Italia - raccogliendo nei porti di sbarco le loro terribili testimonianze sulle violenze compiute dai trafficanti lungo tutto il percorso e la permanenza in Libia. Anche oggi, di fronte alle persone che continuano a rischiare la loro vita nel Mediterraneo e agli ostacoli frapposti ai soccorsi, l'Europa non trova una voce comune in difesa dei diritti in particolare di chi è più vulnerabile, preoccupandosi invece di rafforzare le proprie frontiere».

Minori giunti a a Napoli a bordo della fregata Scirocco della Marina Militare (Ansa /Ciro Fusco)

Aumenta la percentuale di minori in arrivo

I minori stranieri non accompagnati - secondo l'organizzazione - rappresentano una presenza costante e significativa sul totale degli arrivi dei migranti via mare in Italia, con una percentuale superiore al 13% nel 2016 e 2017, salita fino al 15% nel 2018 (2.171 su 14.330 persone sbarcate fino all'11 giugno 2018). L'83,7% ha 16 e 17 anni, ma tra loro ci sono gruppi particolarmente vulnerabili come i piccolissimi, le ragazze e gli irreperibili.

La maggior parte hanno fra i 16 e i 17 anni

L'83,7% ha 16 e 17 anni, ma tra loro ci sono gruppi particolarmente vulnerabili come i piccolissimi, le ragazze e gli irreperibili. I minori sotto i 14 anni sono 1.229, pari al 6,7% dei presenti , di cui 116 (0,6%) hanno meno di 6 anni.

I rischi per le ragazze

Le ragazze presenti sono 1.247 (6,8% del totale) provenienti per il 60% da soli due Paesi, Nigeria ed Eritrea, esposte al rischio di tratta e violenza sessuale, 191 delle quali sono ancora bambine che raggiungono al massimo i 14 anni (15% del totale delle ragazze ospitate).

Il fenomeno degli irreperibili, sfruttati nel lavoro o nella prostituzione

Infine, ci sono le migliaia di minori soli che si rendono irreperibili. Ragazzi spesso in transito verso altre destinazioni europee, sfruttati nei cantieri o nei campi o nel mercato della prostituzione. O inseriti nei circuiti di microcriminalità. Il loro numero totale, al 31 dicembre 2017, era di 5.828 minori, in calo rispetto ai 6.561 registrati alla stessa data del 2016, ma sempre moltissimi, anche in considerazione della sensibile riduzione registrata invece negli arrivi via mare (-39% rispetto al 2016). Solo l'anno scorso, invece, si sono resi irreperibili 2.440 dei 15.779 minori giunti senza figure di riferimento nel corso del 2017.

In Sicilia quasi la metà dei minori

Quasi la metà dei 18.303 minori non accompagnati presenti in Italia al 31 dicembre 2017, 7.988 pari al 43,6% del totale, è ospitato in una sola regione, la Sicilia, seguono Calabria (1.443 pari al 7,9%), Lombardia (1.216 pari al 6,6%), Lazio (1.049 pari al 5,7%), Emilia Romagna (1.017 pari al 5,6%); 9 minori su 10 sono ospitati in strutture di accoglienza e solo una parte residuale (il 3,1%) presso privati (generalmente affidati a famiglie). Quasi 1 su 3 (il 30,6%, pari a 5.605 minori) si trova in strutture di prima accoglienza, mentre la maggioranza (il 60,2%, pari a 11.022) è ospitata in strutture di seconda accoglienza.

La metà dei minori arriva da 5 paesi: in testa il Gambia

Quasi la metà dei minori accolti (il 48,7%) proviene da soli 5 paesi: Gambia (2202, 12%), Egitto (1807, 9,9%), Guinea (1752, 9,6%), Albania (1677, 9,6%)ed Eritrea (1459, 8%).

© Riproduzione riservata