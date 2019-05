Mondiali 2018: la guerra degli sponsor tra Adidas e Nike

Adidas riprende il “comando” del Mondiale e dopo aver ceduto lo scettro a Nike è l'azienda di abbigliamento sportivo a sponsorizzare il maggior numero di nazionali tra le partecipanti a Russia 2018. Il marchio tedesco campeggia sulle divise di dodici squadre contro le nove di quattro anni fa. Rimane ferma a dieci Nike, mentre Puma crolla dopo essersi avvicinata alle tre “big” dell'abbigliamento sportivo in tema calcistico: da otto a quattro nazionali per i tedeschi, che pagano tra l'altro l'assenza dell'Italia.

A rappresentare il nostro paese ci pensa però Errea, patrocinatore dell'Islanda per il loro primo Mondiale. Una sponsorizzazione a testa anche per Umbro (Perù) e Hummel (Danimarca), mentre la debuttante New Balance spopola nell'America centrale e si aggiudica due delle tre nazionali di area Concacaf, ovvero Panama e Costa Rica.

Territorialmente, il Mondiale delle magliette è una lotta a due tra Germania e Stati Uniti con ventinove squadre sponsorizzate, per un totale di cinque marchi (tre tedeschi e due americani). Nike e Adidas si contendono anche la maggior “copertura” per ciò che riguarda i continenti, in entrambi i casi con cinque a testa. L'azienda dell'Oregon si presenta in Russia con cinque europee (Croazia, Inghilterra, Francia, Polonia e Portogallo), due asiatiche (Arabia Saudita e Corea del Sud), una sudamericana (Brasile), un'africana (Nigeria) e una oceanica (Australia), senza però metter piede in America del Nord, complice la mancata qualificazione degli Stati Uniti. L'area Concacaf vede invece il marchio Adidas sulle maglie del Messico, inoltre l'azienda teutonica può vantare accordi con cinque nazionali europee (Belgio, Russia, Spagna, Svezia e, appunto, Germania), due sudamericane (Argentina e Colombia), due asiatiche (Iran e Giappone) e due africane (Egitto e Marocco). Puma ha quattro squadre per tre continenti (Senegal, Serbia, Svizzera e Uruguay), mentre le altre si limitano ad un solo continente.

La lotta a due tra Adidas e Nike si ripropone anche in tema di scarpe, dunque sulle sponsorizzazioni per singolo giocatore. Stando alla graduatoria dei 200 calciatori di maggior valore presenti in questo Mondiale stilata dal Cies, è Nike ad avere il primato rispetto ai rivali tedeschi. Tra i primi 200 giocatori più quotati, l'azienda americana ne ha sotto contratto il 66%, con 132 atleti nella propria scuderia, mentre Adidas solo 59, una fetta pari al 30%. Nike, però, è finita nell'occhio del ciclone per via dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Iran: i calciatori iraniani sotto contratto con la casa d'abbigliamento statunitense possono tranquillamente indossare le scarpe col baffo nel corso della stagione, se giocano fuori dai confini nazionali. Con le sanzioni in vigore dal 2015, però, non possono fornire alcun tipo di materiale alla nazionale di Queiroz, motivo per cui alcuni giocatori iraniani si sono trovati senza scarpe a pochi giorni dal Mondiale. Un allarme rientrato in fretta, pur dovendo attingere alle proprie tasche.

