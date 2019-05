Prima fila tutta Toyota alla 24 Ore di Le Mans 2018

La griglia di partenza per la 24 Ore di Le Mans del 2018 vede in pole position la Toyota TS050 Hybrid n.8 di Alonso / Buemi / Nakajima in 3:15.377, con l'Idec Sport Oreca 07 in testa alla LMP2, la Porsche GT Team 91 di LM GTE Pro e la # 88 Dempsey-Proton Racing in LM GTE Am.

Toyota ha chiuso la prima fila con il # 8 e il # 7 davanti ai non ibridi LMP1. Si sa che gli ibridi giapponesi sono molto motivati per vincere la 24 Ore di Le Mans per la Toyota.



In LMP2 il # 48 IDEC Sport Oreca 07 ha conquistato il miglior tempo con 3: 24.842.

La Porsche 911 RSR (3: 47.504 per Bruni / Lietz / Makowiecki) della Porsche GT Team (91: 47.504) ha conquistato il primo posto sulla griglia nella disputa LMGTE Pro, in cui sei costruttori si sposteranno per la posizione questo fine settimana.



In LMGTE Am, il miglior tempo è stato prenotato da Dempsey Proton Racing (Al Qubaisi-Cairoli-Roda) il 3: 50.728.

Negli ultimi giorni di sessioni di prove, le squadre hanno lavorato per testare e migliorare i loro set-up.

