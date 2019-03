In cinque anni più 77% le prestazioni di welfare

Più 77% le prestazioni erogate negli ultimi 5 anni, con una offerta di welfare che si è andata arricchendo: 3,8 milioni per la tutela sanitaria, la voce più rilevante, 2,2 milioni di piccoli prestiti, 95mila euro per il sostegno alla maternità. «Ebitemp e il sistema di welfare di settore per i lavoratori delle Agenzie rappresentano un’eccellenza italiana a livello europeo e mondiale – evidenzia Giuseppe Biazzo, presidente dell’ente bilaterale per il lavoro temporaneo - I lavoratori tramite Agenzia possono accedere a una serie completa di prestazioni di welfare che rappresentano un supporto importante per migliorare la qualità della loro vita lavorativa. Tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione tra Agenzie per il lavoro e sindacati e rappresenta insieme alla parità di trattamento retributivo con i dipendenti interni prevista per legge e al sistema della formazione Formatemp una delle caratteristiche che fanno sì che la somministrazione sia in Italia la forma di lavoro più tutelata che ci sia» conclude Biazzo.

Anche i dati della formazione finanziata da FormaTemp mostrano una decisa crescita: più 37%, sempre in un quinquennio. Nel 2017, FormaTemp ha finanziato oltre 37.500 progetti formativi per un totale di 200 milioni. I partecipanti ai corsi sono stati circa 243mila, le ore di formazione oltre 1.500mila. Spiega Francesco Verbaro, presidente di FormaTemp: «In un mercato del lavoro in continua evoluzione, nel quale i processi produttivi si evolvono continuamente e sono per certi versi flessibili e “precari”, l’occupabilità delle persone è assicurata dalla formazione continua e dalla cura delle diverse competenze, di settore e trasversali. L’esperienza Forma.Temp nel settore della somministrazione, ci insegna che il lavoro di qualità e la protezione del lavoro si realizzano proprio grazie a sistemi di presa in carico e di supporto continuo nell’aggiornamento delle competenze, specie nelle transizioni, che caratterizzeranno sempre di più le lunghe vite lavorative del nostro capitale umano».

