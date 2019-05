Vitalizi, Fico: domani presentazione delibera per abolizione alla Camera

È in arrivo, dopo alcune settimane di attesa, la delibera sul taglio dei vitalizi a Montecitorio. Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato infatti domani mattina (alle 8.30) l’ufficio di Presidenza di Montecitorio per presentare la delibera per il superamento dei vitalizi, ossia per il ricalcolo contributivo di tutti gli assegni pensionistici, compresi i 2.600 che già oggi incassano gli ex parlamentari. «Il taglio ai costi della politica è un tema su cui ci siamo concentrati da tempo ed è tra i principali obiettivi della legislatura. Il lavoro sulla delibera è stato costante e approfondito» ha scritto Fico su Facebook. E ha aggiunto: «Continueremo a lavorare per il superamento definitivo dei privilegi con tre obiettivi: taglio dei costi, trasparenza e partecipazione»

I contenuti della riforma

I vitalizi ai parlamentari in carica sono stati aboliti nel 2012, e trasformati in pensioni calcolate con il contributivo. Il diritto all’assegno pensionistico si matura al compimento del 65° anno di età se si ha alle spalle una sola legislatura, a 60 anni se ne hanno due (cosa molto comune un po’ in tutti partiti). Il M5S punta a intervenire innanzitutto sul pregresso: quei 2.600 assegni tra i 2mila e i 10mila euro percepiti dagli ex parlamentari o dalle loro vedove che costano, secondo i calcoli dell'Inps, circa 193 milioni di euro ogni anno. Ricalcolandoli con il contributivo si risparmierebbero circa 76 milioni, che diventano 380 milioni in una legislatura.

Ma il piano complessivo contempla anche l’idea di abolire il diritto stesso a una pensione da parlamentare limitandosi a pagare i contributi dovuti per gli anni di legislatura da ricongiungere a quelli versati durante la carriera lavorativa.

L’iter del provvedimento

È stato il presidente stesso della Camera Roberto Fico a investire della questione il collegio dei questori, dando un forte valore simbolico all'iniziativa. All’interno del collegio dei questori della Camera (dove Federico D'Incà ha preso il posto di Riccardo Fraccaro per il M5s, dopo la nomina di quest’ultimo a ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ) esistono sensibilità diverse sulla materia. Ma i Cinquestelle si sentono blindati: la linea è cercare l’unanimità ma, se non ci riuscissero si andrà a maggioranza. Maggioranza che, con la Lega, può contare di numeri solidissimi nell’ufficio di presidenza della Camera: 10 voti su 16. Poi sarà la volta del Senato.

