Politica ancora lontana dai giovani, gli under 40 restano una minoranza

I consiglieri regionali under 40 in Italia sono il 22,9% del totale, percentuale che scende al 9,9% tra i membri di giunta. Nei comuni capoluogo la percentuale sale di poco tra i consiglieri (30,3%) e tra i membri di giunta (23,6%). Alla Camera (dove a differenza del Senato non c’è il limite dei 40 anni per essere eletti), va un po’ meglio: gli under 40 sono il 38,8%. Un trend confermato anche nei ruoli chiave di Montecitorio, dove in mano a questa fascia d’età sono il 37,2% degli incarichi. Nel governo, invece, i ministri under 40 sono il 15,8% (l’Italia è al 9° posto tra i paesi Ue). I dati emergono dal report effettuato da OpenPolis.

M5S e Lega al top per under 40

A Montecitorio gli under 40 sono il 38,79% dell’aula, 244 deputati, e oltre la metà di essi sono del Movimento 5 stelle. Guidano la classifica percentuale di deputati under 40 il 70,72% del gruppo 5stelle e il 34,68% della Lega. I dati del partito guidato da Luigi Di Maio sono molto sopra la media, e risultano essere un’eccezione rispetto al resto degli schieramenti. Per fare un confronto, la percentuale di under 40 registrata dal Partito democratico è più di 3 volte inferiore a quella del M5s. Due gruppi di centrodestra chiudono la classifica: Forza Italia (11,43%) e Fratelli d’Italia (6,25%).

Scende l’età media a Palazzo Chigi

L’età media dell’attuale esecutivo è 2 anni inferiore al trend degli ultimi 5 governi. Il 26,87% dei membri (includendo ministri e sottosegretari) ha meno di 40 anni, mentre il 38,81% tra i 41 e i 50. Un solo ministro con portafoglio su 12 ha meno di 40 anni (Di Maio), a cui se ne aggiungono altri 2 senza portafoglio su 6 (Fontana e Fraccaro). Più interessante il dato dei sottosegretari, incarichi che completano la squadra di governo. Su 46 nomine 14, il 30,43%, sono andate a under 40.

In regione età media di 48 anni

L’età media nei consigli regionali italiani è di 48 anni, e solamente 4 regioni (Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Sardegna e Marche) superano la soglia dei 50 anni. Di natura completamente opposta il dato fatto registrare da Emilia-Romagna (43 anni), Lombardia (45), Abruzzo (46), Molise (46) e Lazio (46), che invece registrano l’età media più bassa. Considerando i 20 presidenti e gli oltre 170 assessori, la stragrande maggioranza dei membri di giunta, circa il 60%, ha più di 50 anni. Il 30,37% ha tra i 41 e 50 anni, mentre solo un 10% ha meno di 40 anni.

