Mercoledì 18 luglio la guida dopo le semplificazioni

Il nuovo glossario dell'edilizia non è il solo strumento su cui far conto, da parte di professionisti e cittadini, per affrontare le pratiche di ottenimento dei titoli abilitativi edilizi. E il focus “Le autorizzazioni per i lavori in casa” in uscita mercoledì 18 luglio con Il Sole 24 Ore è una solida base di partenza per orientarsi senza errori nelle novità e nelle prassi consolidate.

Il primo passo verso la semplificazione è stato fatto con l'elenco delle tipologie di lavori per cui non occorrono permessi, che ora finalmente trovano la stessa interpretazione in tutta Italia. Ma nel focus sono illustrate anche tutti gli altri tipi di titoli abilitativi: il permesso di costruire (senza il quale non si parte) e la «comunicazione» che viene fatta ma intanto i lavori possono iniziare. Proprio questa «comunicazione» si articola però in molte declinazioni (Scia, Cila, Scia sostituiva) dai confini sfumati. E su tutto questo pesa l'aggiornamento delle nuove Norme tecniche delle costruzioni, che genera intrecci di non facile interpretazione.

Per non parlare dei controlli svolti quando entrano in scena i vincoli storico-paesaggistici e il vicinato sospettoso. Tutti argomenti che trovano posto nel focus. Ma non è tutto: il professionista è chiamato a scelte impegnative anche in campo catastale e fiscale, per le quali troverà il corretto orientamento nel focus di mercoledì 18 luglio.

