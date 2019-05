Maturità, il 64,4% dei candidati ha ottenuto un voto superiore a 70/100

Sempre più promossi alla maturità - quest’anno sono il 99,6% - e con voti sempre più alti: il 64,4% dei candidati ha superato i 70/100, contro il 62,5% dello scorso anno. Lieve aumento degli studenti diplomati con lode, concentrati soprattutto in Puglia, Campania e Lazio. Sono i primi risultati dell’esame di maturità 2018 diffusi oggi dal ministero dell’Istruzione.

GUARDA IL VIDEO: Amarcord, i parlamentari alle prese con la Maturità

Aumentano lodi e voti alti

Quest’anno è stato ammesso agli esami il 96% dei candidati scrutinati, dice il Miur, spiegando che nel 2017 gli ammessi erano stati il 96,2 per cento. Aumento anche per i promossi, che come accennato arrivano al 99,6%, contro il 99,5% di un anno fa. Lieve aumento per le lodi: sono l’1,3%, lo scorso anno erano l’1,2%. I 100salgono al 5,7%, rispetto al 5,3% dell’anno scorso. I ragazzi con un voto fra 91 e 99 sono il 9%, nel 2017 erano all’8,5 per cento. Il 19,6% degli studenti ha conseguito una votazione tra 81 e 90, rispetto al 18,9% dello scorso anno. In leggero aumento i voti tra 71 e 80: salgono al 28,8% dal 28,6% di un anno fa.

Oltre 6mila i 100 e lode

I punteggi sotto il 70, prosegue il Miur, sono in diminuzione: il 27,8% dei maturandi ha ottenuto una votazione tra il 61 e il 70, fascia di voto che nel 2017 era stata conseguita dal 29 per cento. I 60 scendono al 7,8%,rispetto all’8,5% del 2017. In tutto, i 100 e lode in Italia sono 6.004. In termini di dati assoluti, le Regioni con il più alto numero di lodi sono Puglia (1.066), Campania (860) e Lazio (574). Guardando al rapporto percentuale tra diplomati con lode e popolazione scolastica territoriale, in Puglia ha conseguito il voto massimo il 3% delle maturande e dei maturandi, in Umbria il 2,2%, nelle Marche il 2,1% (in allegato la tabella completa).

Percentuale dei diplomati per fascia di voto e Regione – A.S. 2017/18



Regione 60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 100 e lode Totale Piemonte 70 290 306 200 80 44 9 1.000 d'Aosta(*) - - - - - - - - Lombardia 83 309 304 186 75 37 6 1.000 A.A.(**) 38 267 322 231 95 38 9 1.000 Veneto 68 277 299 208 87 51 9 1.000 V.G. 69 291 310 200 78 43 9 1.000 Liguria 76 283 300 190 86 54 12 1.000 Romagna 66 270 298 210 91 53 13 1.000 Toscana 70 276 291 203 95 56 9 1.000 Umbria 70 259 281 195 101 72 22 1.000 Marche 57 247 294 208 106 67 21 1.000 Lazio 96 290 279 185 84 53 13 1.000 Abruzzo 79 270 282 191 98 62 18 1.000 Molise 80 285 280 186 102 58 9 1.000 Campania 89 265 276 187 98 69 15 1.000 Puglia 68 255 266 204 100 78 30 1.000 Basilicata 78 299 273 193 96 52 8 1.000 Calabria 67 258 266 193 110 87 20 1.000 Sicilia 92 267 273 195 92 67 14 1.000 Sardegna 81 286 298 186 84 56 9 1.000 ITALIA 7,8 2 7,8 2 8,8 1 9,6 9,0 5,7 1,3 100,0

Voti più alti nei licei, più 100 e lode per tecnici e professionali

Le votazioni nei licei, dicono ancora i dati del ministero, si confermano mediamente più alte: il 2,2% ottiene la lode, l’8% ha avuto 100, l’11,4% tra 91 e 99, il 22,9% tra 81 e 90. Nei tecnici e nei professionali aumentano i 100 e lode. Nei licei, a primeggiare tra le votazioni più alte è, ancora una volta, il classico.

© Riproduzione riservata