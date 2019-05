Domani al Cdm il Milleproroghe “estivo”

Con 24 ore di ritardo rispetto alle previsioni va in scena a palazzo Chigi il decreto Milleproporoghe in versione “estiva”. Domani alle 12, il Consiglio dei ministri vede all'ordine del giorno il consueto provvedimento (torna praticamente ogni anno dal lontano 2004) con il pacchetto di proroghe e rinvii connessi a scadenze e adempimenti di vario genere. Quest'anno, il “milleproroghe” dovrebbe comprendere ad esempio l'estensione al 2018 del bonus cultura per i 18enni, e il rinvio al 31 marzo 2019 dell'entrata in vigore delle norme sulle intercettazioni volute dall'ex Guardasigilli dem Andrea Orlando.

Norme su terremoti, elezioni Province e graduatorie scuole

Tra le misure attese c'è poi lo slittamento delle graduatorie delle scuole vigenti per il 2017-18 (prorogate anche per il prossimo anno scolastico), e più tempo per la certificazione dei danni relativi ai terremoti. Secondo la bozza di 11 articoli del decreto circolata nei giorni scorsi uno dei rinvii allo studio riguarda i mandati di presidenti di Provincia e Consigli provinciali prorogati fino ad ottobre 2018 fissando al 14 ottobre la data unica per le elezioni. In vista anche il rinvio dell'entrata in vigore della Ricetta elettronica veterinaria che la legge 167 del 2017 fissa al prossimo primo settembre.

Bcc, più tempo per i patti di coesione

Nel provvedimento dovrebbe rientrare anche una norma sulle Banche di Credito cooperativo. Secondo fonti di Palazzo Chigi vicine al dossier più che su una moratoria complessiva della riforma, come auspicato da M5S e Lega, si punterà su un «ritocco» della normativa, in linea con quanto annunciato in commissione Finanze del Senato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La misura specifica riguarderebbe un allungamento dei tempi per la valutazione dei patti di coesione e l'adesione alle holding: dai 90 giorni dopo l'autorizzazione ai gruppi da parte delle autorità di vigilanza previsti oggi si passerebbe a 150 giorni. Nella prima bozza del decreto circolata la scorsa settimana non era prevista alcuna norma sulle Bcc.

