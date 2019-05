Diritto d’autore, il ministro Bonisoli: superare monopolio Siae

Sul diritto d'autore «che ci piaccia oppure no, non c’è più il monopolio, ce lo impone una direttiva europea. Una delle cose che faremo, insieme con il sottosegretario Crimi, sarà lavorare per superare il monopolio Siae». Lo ha detto il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, nell’audizione alle Camere sulle linee del suo mandato, sottolineando che, però «ogni soggetto dovrà avere uguali oneri e onori».

Il ministro ha poi annunciato un «concorso per 2mila posti al ministero nel 2019» e «un altro uguale o maggiore due anni più tardi». E ha ricordato che nel consiglio dei ministri di oggi sarà approvato il decreto per la prosecuzione per il 2018 della 18app, il bonus cultura da 500 euro per i diciottenni varato dal governo Renzi, ma «dal 2019 si cambia in maniera pesante». In arrivo anche nuovi interventi a sostegno del cinema.

Siae, superare il monopolio non è facile

Il ministro ha spiegato che superare il monopolio Siae non è facile, anche perché la Società per gli autori ed editori è l’unica al momento ad avere una rete capillare sul territorio. «Stiamo lavorando ad una soluzione, un’idea è di guardare a quello che è stato fatto con Poste e Ferrovie», ha detto. Si potrebbero «separare le funzioni», «magari ci può essere uno che fa i controlli per tutti e altri che gestiscono i diritti».

Nel 2019 concorso per 2mila posti

Nell’annunciare il concorso per il prossimo anno, Bonisoli ha spiegato che al suo ministero mancano già «tremila persone rispetto alla pianta organica» e che ne perderà altre «3437 tra il 2018 ed il 2020 a regole di pensionamento vigenti». «Al momento l’età media del ministero è di 54 anni - ha detto nel corso dell’audizione - e ho trovato anche tanta demotivazione soprattutto nelle sedi periferiche». Ecco perché il ministro annuncia che si procederà anche ad una «riqualificazione del personale, che non si faceva dal 2007, per consentire l'incentivazione delle carriere interne». Le due tranche, sottolinea, sono fatte «per evitare la sindrome dell’entrata massiccia, che creerebbe un crollo generale».

Nel 2018 assunzioni per i vincitori del precedente concorso

Per quanto riguarda le assunzioni al Mibac, il ministro ha chiarito che comunque «nel 2018 proseguiremo quello che è già in atto, con l'assunzione dei vincitori del concorso» (quello da 500 posti poi portati a mille da Franceschini ndr). In questo caso, aggiunge, servirà anche un passaggio normativo per rendere possibile la chiamata anche delle 163 persone che erano risultate idonee, ma che sono rimaste fuori dalle graduatorie: «Saranno i primi a cui offriremo un posto».

Tutela del patrimonio va rinforzata

Bonisoli ha quindi sottolineato che nel nostro Paese «la tutela del patrimonio» va rinforzata» e che «vanno rispettati il ruolo e l’autonomia decisionale dei soprintendenti». Nella difesa della tutela «anche del paesaggio, per il quale non è stato fatto abbastanza, saremo più rigidi. Da parte nostra ci sarà più severità», ha avvertito, anticipando che in tal senso ci sono «provvedimenti che stanno arrivando in Cdm».

Cinema, tutti aiutino produzioni nazionali

Nel corso dell’audizione, Bonisoli ha annunciato anche nuovi criteri per l’erogazione dei fondi al cinema italiano, «potenziando i soldi dello Stato per la produzione indipendente». «Non solo la Rai, chiederemo a tutti anche alle piattaforme di occuparsi della produzione nazionale, di acquistare ed erogare film italiani», ha aggiunto il ministro.

