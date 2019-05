Il Consiglio dei ministri vara il Milleproroghe: novità per Bcc e intercettazioni

Riunione lampo - appena 45 minuti - per il Consiglio dei ministri che questa mattina si è riunito con un solo punto all'ordine del giorno: il decreto Milleproroghe “estivo”. In conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte ha confermato la proroga dei termini per la piena efficacia della riforma dei gruppi bancari cooperativi, uno dei capitoli più rilevanti del decreto. Oltre alla proroga «per consentire agli operatori di stare al passo con tutti gli adempimenti richiesti anche per le banche popolari», previste anche alcune misure «chirurgiche» e «di disciplina» che «realizzano una riforma della riforma».

Conte: intervento per restituire piu’ potere alle Bcc

Con gli interventi varati, ha spiegato Conte, «rafforziamo la finalità mutualistica e il radicamento nel territorio di questi organismi bancari». Tra gli obiettivi del dl, oltre all’allungamento dagli attuali 90 a 180 giorni del termine per l'adesione delle banche di credito cooperativo al contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo, anche una modifica delle norme sulla composizione del gruppo bancario cooperativo in modo da «restituire più potere alle Bcc che nel progetto di riforma precedente venivano assorbite nelle capigruppo». Ancora, le nuove norme contemplano «una maggiore autonomia sul piano delle strategie commerciali». Prevista anche la proroga al 31 dicembre 2018 della scadenza per l'adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

“L’obiettivo è quello di restituire più potere alle Bcc che nel progetto di riforma precedente venivano assorbite nelle capigruppo” Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri





Più rappresentanti Bcc nelle nuove holding

Nel dettaglio, la parte dedicata alle Bcc del Milleproroghe ha l’obiettivo di tutelare in maniera più incisiva il caratttere mutualistico degli istituti di credito cooperativo, correggendo sul punto la riforma Renzi, confermata invece sotto l’aspetto del rafforzamento patrimoniale degli istituti Bcc, che il governo ritiene sostanzialmente garantita dalle vecchie norme. Il legame con il territorio, ha spiegato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, viene raggiunto «elevando fino al 60%» (dall’attuale 50%+1, ndr) la quota minima della capigruppo (i nuovi Gruppi Bancari Cooperativi) detenute dalle Banche di credito cooperativo aderenti. In caso di necessità, tale quota minima di capitale della capigruppo detenuta dalle Bcc potrà essere ridotta tramite un Dpcm, provvedimento che offre maggiori garanzie rispetto alla semplice delibera del Mef prevista attualmente. Infine, il numero minimo dei rappresentanti delle Bcc aderenti nel Cda della capogruppo cresce fino alla metà +2 dei componenti.

Bonafede: tolto le intercettazioni da mani della vecchia politica

Oggi, ha spiegato invece il Guardasigilli Alfonso Bonafede parlando del rinvio dell'entrata in vigore della riforma Orlando delle intercettazioni, altro pesante slittamento previsto dal Milleproroghe, «abbiamo tolto le mani della vecchia politica dalle intercettazioni, che rappresentano uno strumento di indagine fondamentali contro fenomeni che hanno dilaniato il nostro paese come la corruzione». La norma, ha aggiunto il ministro rivendicando l'effetto positivo del rinvio, «era stata scritta con l'intento evidente di impedire ai cittadini di sentire le parole scomode o sconvenienti che dicono i politici al telefono». Lo slittamento dell’entrata in vigore al 31 marzo 2019 riguarda in particolare il Dlgs n. 216/2017 (Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni) «al fine di completare le complesse misure organizzative in atto». L’estensione del regime della multivideoconferenza ai processi con detenuti viene invece differita al 15 febbraio 2019.

Le altre misure del Milleproroghe

Il provvedimento approvato oggi dal Cdm proroga anche al 31 ottobre 2018 il mandato dei presidenti di provincia e dei Consigli provinciali in scadenza a anticipa, allo stesso giorno, il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in scadenza entro il 31 dicembre di quest’anno. Per tutti, quindi, le elezioni si potranno tenere il prossimo 31 ottobre, in una sorta di election day provinciale. In attesa delle nuove procedure introdotte dal Dlgs n. 64/2017 prorogata anche, per quest'anno, la possibilità di ricorrere alle graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2017/2018 destinata alla copertura dei posti di insegnati previsti dal sistema della formazione italiana nel mondo. «Al fine di tenere conto di un parere del Consiglio di Stato», il Dl Milleproroghe preovvede anche ad estendere a tutto il 2018 del cosiddetto “bonus cultura” per i diciottenni, prevista dalla legge di bilancio per il 2018.

