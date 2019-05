Dl Dignità: ok al concorso per maestre diplomate, arrivano voucher per Pmi turismo

Ok al concorso straordinario per le maestre diplomate, più assunzioni nei centri per l’impiego. Lo prevedono due emendamenti al dl Dignità approvati oggi dalle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Via libera anche alla proposta di estensione dei nuovi voucher alle imprese del turismo e all’emendamento del Governo che fa confluire nel Dl Dignità il decreto sull'obbligo di fatturazione elettronica per il settore carburanti .

Questa mattina il Governo aveva presentato il provvedimento sull'e-fattura, già approvato in prima lettura al Senato, come emendamento al decreto legge 87/2018 di riforma del Jobs act e di lotta al gioco d'azzardo all'esame delle commissioni Finanze e Lavoro di Montecitorio. Il decreto carburanti (Dl 79/2019) rinvia al primo gennaio 2019 l'obbligo di e-fattura per i titolari di partita Iva da parte dei distributori di carburante che sarebbe scattato il primo luglio scorso.

Scuola, ok concorso per maestre diplomate

Arriva la soluzione al problema delle maestre diplomate prima del 2001-2002, con un concorso aperto anche ai laureati in scienze della formazione primaria. Le commissioni Finanze e Lavoro della

Camera hanno infatti approvato l’emendamento dei relatori al decreto dignità, con l'astensione di Fi e Pd, che prevede che gli incarichi durino per tutto l’anno scolastico ma trasformando a tempo determinato fino al 30 giugno 2019 anche gli attuali contratti a tempo indeterminato, altrimenti non più pienamente validi.

Si tratta ancora sui “paletti” ai nuovi voucher

La proposta di estensione dei voucher alle imprese del turismo prevede che i “buoni” potranno essere utilizzati, come già previsto dalla normativa in vigore (decreto del 2017 sulle prestazioni occasionali), per pagare il lavoro di pensionati, studenti sotto i 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito. Altro punto fermo tra le proposte della maggioranza è l’aumento a 10 giorni del limite di utilizzo dei voucher. Ancora in corso di valutazione, invece, quali imprese del settore turismo potranno utilizzarli, con l’idea, caldeggiata dal Movimento 5 Stelle, di limitarle alle strutture ricettive e alberghiere. Altra ipotesi è quella che possano essere fruibili solo dalle piccole imprese con massimo 8 dipendenti, anziché i 10 indicati in una prima formulazione dell’emendamento. La proposta, nella sua versione definitiva, dovrebbe essere presentata domani alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera.

Più assunti nei Centri per l’impiego

Fa parte del pacchetto Lega-M5s l’emendamento per rafforzare gli organici dei centri per l'impiego approvato dalle Commissioni. Secondo la proposta, una quota delle assunzioni che le Regioni potranno fare tra il 2019 e il 2021 servirà proprio per potenziare i centri per l'impiego «al fine - si legge nel provvedimento - di garantirne la piena operatività». Le quote andranno stabilite attraverso un accordo Stato-Regioni.

Stop benefici a chi taglia 50% di posti di lavoro

Un altro emendamento di maggioranza approvato dalle commissioni stabilisce che solo le imprese che riducono di almeno il 50% i livelli occupazionali perderanno gli aiuti di Stato ricevuti che prevedano una valutazione dell’impatto occupazionale. Si tratta di una modifica del testo originario del Dl, che prevedeva una perdita dei benefici in misura proporzionale a partire da una riduzione del 10%, per arrivare alla perdita totale sopra il50%. Ritirata invece una proposta del pacchetto concordato tra Lega e M5S che consentiva di non perdere benefici subordinati alpossesso del Durc alle imprese che si rimettevano in regola entro 6 mesi dall'accertamento di violazioni.

Le novità sul gioco d’azzardo

Sul fronte giochi una delle modifiche approvate si basa su un emendamento riformulato del Pd che prevede il monitoraggio dell'offerta dei giochi «con particolare riferimento alle aree del territorio a maggior rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo».

Tempi più lunghi per l’approdo in Aula

I lavori - interrotti per un minuto di silenzio a fine mattinata per ricordare l’ex Ad Fca Sergio Marchionne - sono ripresi nel pomeriggio, quando l’Aula ha bocciato le pregiudiziali di legittimità costituzionale al decreto presentate dal Pd e da Fi. Di conseguenza, l’Assemblea di Montecitorio potrà procedere all’esame del provvedimento che, come stabilito ieri sera dalla conferenza dei Capigruppo, è stato rinviato da giovedì 26 a lunedì 30 luglio, con il via libera definitivo atteso il 2 agosto. L'esame del Senato è invece programmato per la settimana successiva, dal 6 al 10 agosto. Data la mole delle proposte di modifica presentate (circa 300 gli emendamenti segnalati dai gruppi) tempi più stretti avrebbero porobabilmente portato alla richiesta del voto di fiducia, una eventualità che il M5S vuole a tutti i costi evitare.





