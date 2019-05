Sgombero campo rom a Roma, Salvini: Corte europea non fermerà la legalità

La Corte europea per i diritti dell’uomo ha sospeso lo sgombero del CampingRiver, campo nomadi in via di chiusura a Roma chiedendo alle istituzioni di indicare le soluzioni alloggiative alternative al campo (foto Ansa)

Su circa 26mila persone di etnia rom e sinti che in Italia vivono in emergenza abitativa - tra baraccopoli formali, informali, micro insediamenti e centri di raccolta - 6.900 abitano nella Capitale, il 27% del totale nazionale (e lo 0,24% della popolazione romana). Roma, rileva il Rapporto annuale 2017 dell’Associazione 21 luglio, continua a essere la città con il maggior numero di persone rom in emergenza abitativa. È anche la città con il maggior numero di micro insediamenti informali, quelli cioè che non sono stati progettati, costruiti e gestiti dalle autorità pubbliche.

Salvini: Corte Europea non fermerà legalità

Oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ricevuto al Viminale la sindaca Raggi per fare il punto sulla sicurezza della città. Sul tavolo anche la situazione dei campi rom nella Capitale. Con riferimento alla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo di sospendere lo sgombero del campo nomadi “Camping River”, il ministro dell’Interno ha spiegato: «Ho chiesto al Comune di proseguire sulla via tracciata. Ho messo a disposizione la forza pubblica per garantire il rispetto della legge. Questo è e questo sarà. Il Comune ha risposto in ogni virgola alle risposte della Corte Europea. Mi sembra che tutto procederà da programma». «A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti - ha continuato Salvini -. È una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una manciata di minuti per arrivare ad altre decisioni. Non sarà la corte europea di Strasburgo a bloccare il ripristino della legalità».

Raggi: i campi non si chiudono in 2 giorni, è malafede

Dalle parole espresse da Raggi al termine dell’incontro, la sensazione è che le posizioni tra i due interlocutori siano distanti. «Chi pensa che per chiudere o superare un campo ci vogliano 2 giorni o non conosce la situazione o è in malafede - ha detto Raggi al termine del vertice con Salvini -. A Roma questa situazione dura da 10 anni, un periodo in cui si sono creati ghetti per smantellare i quali ci vuole un’azione seria e di sistema. Non posso mettere in strada 450 persone con dei bambini, è un anno che lavoriamo all’interno del campo (il Camping River in via di chiusura, ndr) e oltre la metà delle persone se ne sono andate. Noi stiamo andando avanti, già ieri abbiamo risposto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in meno di 24 ore. È un percorso mai tentato prima e dimostra che questa amministrazione è dalla parte della legalità delle persone fragili».

Roma è la città con il maggior numero di micro insediamenti informali

Nella capitale sono oltre 4.400 i rom e i sinti che abitano nei 17 insediamenti formali; 1.600 circa nei 300 insediamenti informali (Roma è la città con il maggior numero di micro insediamenti informali) . Gli insediamenti informali sono caratterizzati da abitazioni precarie (roulotte, tende, baracche auto-costruite con materiale di risulta, lamiere o legno) all’interno delle quali è spesso assente l’acqua corrente, il riscaldamento, una rete idrica, fognaria e di illuminazione. Il più grande insediamento formale a Roma è quello di Castel Romano (1.062 persone); quello informale è il Camping River (dove abitano 450 persone).

La Corte europea dei diritti dell’uomo: sospeso sgombero Camping River

Per quanto riguarda quest’ultimo campo, che sorge a Roma Nord, proprio ieri la Corte europea dei diritti dell’uomo ne ha sospeso fino al 27 luglio lo sgombero disposto dal comune di Roma. L’intervento finale per liberare l’area era atteso martedì. Poi è arrivato il documento della Corte a cui si erano appellati tre abitanti del River, supportati dall’associazione 21 Luglio.

Le proposte del Comune: dal bonus affitto alle risorse per i rimpatri

Il Comune è convinto che dopo il 27 lo sgomberò potrà essere effettuato. Palazzo Senatorio ha più volte messo in evidenza che gli abitanti del campo hanno respinto le proposte avanzate dal Comune da un anno a questa parte (del primo sgombero si cominciò a prlare a luglio dell’anno scorso): il bonus affitto (800 euro al mese per due anni), 5mila euro per chi è disposto ad aprire un’attività, i 3mila euro a famiglia per un anno per finanziare i rimpatri volontari in Romania.

La crescita degli insediamenti informali

Nel 2017 - ultima rilevazione disponibile - sono cresciuti i mega insediamenti informali. La crescita è dovuta principalmente al “declassamento” di insediamenti in passato riconosciuti come formali. È il caso di Camping River, ma anche Scampia e Giugliano (entrambi a Napoli).

