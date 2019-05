Il numero di agosto del mensile di lusso e Lifestyle del Sole 24 Ore HOW TO SPEND IT venerdì 3 agosto 2018 non sarà in edicola per un'agitazione sindacale che ha interessato il centro logistico di Melzo (Milano) per la distribuzione dei prodotti editoriali.

I lettori troveranno HOW TO SPEND IT in edicola con il Sole 24 Ore a partire da martedì 7 agosto 2018.

A seguire i contenuti del numero di agosto e la campagna adv.



How to Spend It

COLTIVARE SOSTENIBILITÀ

Moda, viaggi, design: how to green

in edicola da martedì 7 agosto con Il Sole 24 Ore

Il nuovo numero di agosto di How to Spend It si declina in How to Green,

con uno sguardo a 360 gradi sulla sostenibilità,

sia nei contenuti editoriali sia nella raccolta pubblicitaria.



Tutti gli indicatori confermano che l'ecologia, la trasparenza e la sostenibilità sono la sfida del 2018, oltre che le parole chiave del lusso.

In tutto il mondo, la sostenibilità sta entrando a far parte a pieno titolo delle scelte di business. E le aziende italiane non fanno eccezione. Circa 1 azienda italiana su 2 si è dotata di una policy ad hoc sulla sostenibilità e altrettante hanno investito in iniziative specifiche nell'ultimo triennio.

È dedicato alle grandi sfide dell'ecologia e dell'economia circolare, del lusso sostenibile e del verde il numero speciale di How to Spend It, in edicola da martedì 7 agosto con Il Sole 24 Ore.

Un filo conduttore e ispiratore che attraversa tutte le pagine del mensile del Sole 24 Ore: si comincia con un viaggio nella nuova architettura del paesaggio, guidato da Marco Bay e Luciano Giubbilei. Pareti di fiori, corridoi di alberi, tetti di foglie, combinazioni vegetali e minerali. Si può disegnare con gli alberi e costruire spazi anziché con mattoni e cemento, con siepi, fiori, rampicanti, prati e pergolati. Dalle montagne del Marocco alle terrazze milanesi, da Saint-Tropez a Bormio, dal contesto alpino a quello urbano, i più bei progetti di landscape garden e architetture del paesaggio.

Si prosegue con un'intervista a Stella McCartney, stilista impegnata fin dalla prima ora nello sviluppo di una moda etica e eco-friendly.

Anche i viaggi sono nel segno dell'eco sostenibilità e How to Spend it sperimenta mete e resort che sono un'immersione nella natura più incontaminata e che rispettano l'ambiente. Nello sport l'ultima frontiera si chiama Hike e Fly, raccoglie sempre più appassionati fra Alpi e Pirenei e combina corsa in quota e volo in parapendio.

Per parlare di sostenibilità Nicoletta Polla Mattiot, responsabile di How To Spend It, ha incontrato il fisico Fritiof Capra:

“Il cambiamento chiave è passare dalla quantità alla qualità, da una crescita illimitata a una crescita sostenibile”. In un'ottica sistemica, non c'è un problema senza una soluzione sostenibile. “Siamo tutti interconnessi e interdipendenti. Niente può essere risolto da soli, ma tutto ci riguarda e tocca le nostre vite ogni giorno. Il che ci da l'opportunità di fare la differenza, a livello personale e professionale”.

Sia i contenuti sia la raccolta pubblicitaria del numero di agosto di How To Spend It abbracciano il concetto di sostenibilità, che anche per le aziende leader del settore rappresenta un punto cruciale nella strategia globale per espandere la propria presenza sul mercato.

Per coltivare sostenibilità, il nuovo numero di How to Spend It, è in edicola con Il Sole 24 Ore a partire da martedì 7 agosto 2018.

La campagna a sostegno dell'uscita è pianificata sui mezzi del Gruppo 24 ORE e realizzata da Simonetti Studio.

