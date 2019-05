Airbus di Stato, 47 voli ma un terzo con meno di dieci passeggeri. Trenta: oggi rescisso contratto

Sono 47 voli, di cui 15 (quasi uno su tre), effettuati con meno di 10 passeggeri. Per un velivolo con 300 posti. La tabella con i voli dell’aereo di Stato, ribattezzato polemicamente «Air Force Renzi» dai 5 stelle, pubblicata da parte del Fatto quotidiano (non c’è il dettaglio di altri 41 voli, non diffuso per motivi di sicurezza), riaccende la polemica tra il Pd e il Movimento guidato da Luigi Di Maio. Tanto che in serata il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha annunciato: «Oggi mettiamo definitivamente un punto all’arroganza al potere. Oggi chiudiamo la storia dell'Airbus di Matteo Renzi. Ho incaricato gli uffici tecnici di comunicare ad Armaereo la rescissione del contratto».

Conte: spesi 150 milioni per soli 8 anni

Nei giorni scorsi era stato lo stesso premier Giuseppe Conte ad annunciare «la volontà di rescindere il contratto di leasing dell’aereo Airbus A340-500, acquistato in passato» dal governo Renzi per i voli di Stato.«Parliamo di circa 150 milioni di euro spesi per soli 8 anni di noleggio, inclusi i 20 milioni per riconfigurarlo, per un velivolo quasi mai usato».

Per Alfano l’utilizzo maggiore

Dalla lista delle missioni effettuate, in cima alla lista c’è l’ex ministro degli esteri Angelino Alfano (6 missioni), segue Paolo Gentiloni (4) quando era ministro degli Esteri, l’ex sottosegretario Ivan Scalfarotto (3 voli “di sistema”) e la precedente ministra della Difesa Roberta Pinotti. Proprio con Scalfarotto si è raggiunto il numero massimo di passeggeri nei due anni: 120. Così ha commentato il ministro dei trasporti Danilo Toninelli: «L’hanno usato i ministri, Alfano è quello che l’ha usato più di tutti, l’Air Force Alfano, addirittura in un viaggio di ritorno da Bruxelles da solo, ma non si poteva prendere un aereo di linea, magari dell’Alitalia?».

Pd: Renzi non lo ha mai usato

Davide Faraone, senatore Pd ed ex sottosegretario del Governo Gentiloni ha attaccato: «Da mesi lo chiamano AirForceRenzi e oggi il Fatto ammette la bufala». L'aereo «non ha mai volato con Renzi a bordo e l’acquisto ha avuto l’ok di Anac e Corte dei Conti. Buttano miliardi con Spread, Tav e Ilva, ma buttano soprattutto fumo negli occhi. Loro non governano, odiano», ha concluso facendo un evidente riferimento ai 5 stelle.

