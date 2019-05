Rai, Di Maio: «Senza intesa non si elegge il presidente»

Un invito a procedere al più presto con l'indicazione del presidente con la prescrizione di astenersi nel frattempo dal compiere atti al di fuori

dell'ordinaria amministrazione, come ad esempio le nomine. Nel pieno dell’impasse è questa l’indicazione venuta dall'ufficio di presidenza della Vigilanza Rai che ha dato mandato al presidente Alberto Barachini di inviare una lettera al Cda della tv pubblica alla luce dei pareri legali raccolti.

La commissione parlamentare può essere convocata anche nella pausa estiva in attesa di deliberazioni del consiglio di amministrazione. Ma secondo il vicepremier, Luigi Di Maio, il Cda «è pienamente operativo. Bisogna eleggere il presidente della Rai, la legge dice che serve un'intesa tra i gruppi e fino a quando non c'è intesa non c'è il presidente». Dunque malgrado la sollecitazione dell’organismo di controllo a procedere non si intravede all’orizzonte, per Viale Mazzini, un’uscita dallo stallo in tempi brevi.

La decisione dell'ufficio di presidenza è stata presa all'unanimità e toccherà ora al consiglio di amministrazione, convocato per domani alle 16, dare una risposta. La convocazione è stata decisa ieri dal consigliere anziano Marcello Foa, che non ha ottenuto i voti necessari in Vigilanza per la nomina a presidente e che ha finora spiegato di attendere indicazioni dall'azionista prima di decidere come muoversi. All'ordine del giorno, al momento, ci sono solo i contratti per Un posto al sole e per gli highlights del calcio. Alla lettera della Vigilanza verranno allegati i pareri di Beniamino Caravita di Toritto, ordinario di istituzioni di diritto pubblico all'università La Sapienza, secondo il quale il consigliere bocciato non può né guidare il consiglio, né riproporsi come candidato. Sulla stessa linea il parere degli altri due giuristi interpellati: Bruno Del Vecchio e Luigi Principato.

