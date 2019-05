Fratture a vittime consenzienti per frodare l’assicurazione

L’obiettivo era frodare le assicurazioni. E non si fermavano davanti a niente.

La Polizia di Palermo ha fermato 11 persone, su ordinedella Procura della Repubblica di Palermo, disartciolando due pericolosissime organizzazioni criminali che si dedicavano alle frodi assicurative realizzate procurando fratture agli arti di vittime compiacenti. Le indagini della Squadra Mobile hanno portato alla luce un sistema strutturato di frodi, che metteva in scena finti incidenti stradali in cui figuravano come parti lese soggetti, per lo più giovani , reclutati dai fermati tra l’esercito di disoccupati che vive al limite della povertà, fra tossicodipendenti e persone affette da problemi di alcolismo e ritardi psichici. «Hanno dimostrato una certa crudeltà d'animo, perché abbiamo accertato che non si facevano scrupoli a fare del male a questi malcapitati», ha commentato il capo della Squadra mobile di Palermo, Rodolfo Ruperti. In alcuni casi, ha detto il capo della mobile, si configura il caso di omicidio preterintenzionale «perché certe situazioni sono degenerate».

Dischi di ghisa da 20 chili per fratturare gambe e braccia

«La prospettiva illusoria di incassare lauti risarcimenti - spiega la Polizia - aveva facile presa su soggetti disperati e indigenti, che acconsentivano a subire lesioni di particolare gravità, illusi dalla promessa che il risarcimento assicurativo sarebbe stato enorme, tanto più consistente quanto più grave sarebbe stata la mutilazione e la frattura cui si sottoponevano». E così le “vittime compiacenti” venivano reclutate e subito dopo gli venivano fratturate le ossa delle braccia e delle gambe. Come? Anche tramite dischi di ghisa da 20 kg (quelli utilizzati nelle palestre), che venivano invece impiegati come strumenti contundenti, che venivano scagliati sugli arti da fratturare in modo da provocarne la rottura.



Una rudimentale anestesia per attenuare le grida di dolore

A volte i membri delle associazioni, in maniera rudimentale, somministravano dosi di anestetico procurate da un'infermiera in servizio presso l'ospedale Civico di Palermo, per attenuare le grida di dolore delle vittime.





Il finto sinistro con falsi testimoni rendeva fra i 100 e i 150mila euro a pratica

Una volta fratturate le braccia o le gambe del malcapitato, l'organizzazione metteva in scena il finto sinistro stradale ingaggiando falsi testimoni e recuperando i veicoli falsamente coinvolti. Una volta inscenato l'incidente, venivano avviate le pratiche assicurative, che potevano valere importi variabili tra i 100 e i 150mila euro per singola pratica.



La vittima tunisina uccisa dalle fratture multiple

Le indagini hanno permesso di ricostruire anche la triste vicenda che aveva coinvolto un cittadino tunisino, trovato morto su una strada alla periferia di Palermo, nel gennaio del 2017. La morte, in un primo momento considerata come conseguenza di un sinistro stradale, in realtà era stata determinata dalle fratture multiple cagionate da appartenenti a una delle due associazioni criminali per inscenare un finto incidente.

