Terremoto di magnitudo 4.7 nel Molise, solo lievi danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri notte il Molise.

Secondo i dati dell'Ingv l’epicentro è stato registrato tra Montecilfone e Palata, in provincia di Campobasso, ad una profondità di 19 chilometri. Da una prima ricognizione la scossa non avrebbe però fatto danni di rilievo e nessuna segnalazione in questo senso è giunta a protezione civile e vigili del fuoco.



La forte scossa, seguita da una meno intensa del 2.3, è durata poco

più di 10 secondi ed è stata sussultoria, ma tanto è bastato per spaventare gli abitanti della zona e dei paesi vicini: «Dal 2002 questa è la scossa più forte che abbiamo sentito, non ho mai visto la gente del mio paese scappare di casa piangendo terrorizzata. Molti di loro questa notte dormiranno in macchina», ha detto il sindaco di Palata Michele Berchicci.

#14ago 23:48 #terremoto magnitudo 4.6 Montecilfone (CB): pervenute al momento al comando #vigilidelfuoco solo richi… https://twitter.com/i/web/status/1029497345975742466 – Vigili del Fuoco(emergenzavvf)





«A Montecilfone, da una prima ricognizione, sono stati riscontrati lievi danni ad alcuni cornicioni», ha detto il sindaco Franco Pallotta, precisando di avere contattato l'Enel per il ripristino dell'elettricità, che manca in circa la metà

del paese. «Ci sono dei danni - ha dichiarato all'Ansa il primo cittadino -. Per ora non sembrano gravi». Già in nottata il sindaco ha avuto contatti telefonici con il Presidente della Regione Molise Toma e la Prefettura di Campobasso per organizzare le verifiche.

«Non si segnalano danni ma stiamo comunque controllando la diga del Liscione». Così il presidente della Regione Molise Donato Toma in merito alla scossa di 4.7 che si è verificata con epicentro a 6 Km da Montecilfone. C'è «massima allerta» in Regione per la gran paura che la scossa ha generato: gente in strada anche a Campobasso oltre che a Termoli, le testimonianze raccontano di un boato poco che la terra tremasse. Moltissime le segnalazioni su Twitter in cui si esprime la preoccupazione di chi segnala di aver avvertito anche in Campania e in Abruzzo la scossa di terremoto.

© Riproduzione riservata