Edoardo Rixi: «Legge speciale e nuovo ponte entro il 2020»

«Una legge speciale che garantisca l’attività di un commissario straordinario per intervenire sia a livello infrastrutturale sia a sostegno delle aziende dell’area e della logistica portuale». Ed «entro il 2020 un nuovo ponte di acciaio» al posto di quello crollato, con Autostrade «che dovrà sostenerne i costi». Parla dalla sua Genova ferita Edoardo Rixi, sottosegretario leghista alle Infrastrutture. E annuncia le prossime mosse del governo, dopo lo stato di emergenza e i primi 5 milioni stanziati per affrontare le spese immediate.

Quando arriverà la legge speciale?

Appena avremo acquisito tutti i dati. La prima fase, del cordoglio e della commemorazione delle vittime, si chiuderà con i funerali di Stato. Poi entreremo nel vivo della parte infrastrutturale per capire viabilità alternative, ripristini, possibilità di usare infrastrutture dismesse fino ad arrivare alle demolizioni e al ripristino del ponte, a regola d’arte, che vogliamo realizzare entro il 2020.

Quanti fondi serviranno?

Tutte le valutazioni sono in corso, ma parliamo di centinaia di milioni di euro. Soltanto la ricostruzione del ponte vale 150 milioni. Ci sono da spostare undici condomìni. Abbiamo aziende costrette a bloccare la produzione, come Ansaldo Energia. E dobbiamo quantificare e riconoscere gli extracosti alle aziende che gravitano nel sistema portuale più grande d’Italia, dove dovremo far lavorare i terminal anche di notte. Il porto di Genova garantisce un gettito allo Stato di 4,5 miliardi l’anno. Più del 50% dell’import-export extra Ue italiano passa da qui. Senza risposte rapide, rischiamo di interrompere i primi segnali di ripresa del Paese.

La priorità è dunque ricostruire il viadotto sul Polcevera?

Sì. Puntiamo a realizzare un’opera solida e all’avanguardia, in acciaio e non più in cemento armato.

Salvini ha invitato Autostrade a mettere sul piatto mezzo miliardo. Spetta a loro finanziare l’opera?

Certo. Lo gestivano e dovevano garantirne la sicurezza. E non basta la ricostruzione. Una concessionaria pubblica ha responsabilità sociali d’impresa che vanno oltre quelle delle normali aziende private. Deve dimostrare di meritarsi la concessione.

Ma avete avviato le procedure per la revoca, anche se la strada non sembra facile.

Neanche resistere alle invasioni naziste in Inghilterra era facile per gli inglesi, però alla fine hanno vinto. Se ci vogliono sfidare su questo punto fanno come chi investe un passante e non si ferma a soccorrerlo. I piani sono diversi: uno è prestare soccorso al territorio ferito, chiedersi cosa può fare a livello economico, infrastrutturale e di vicinanza alle famiglie; l’altro è quello delle concessioni. I toni si inaspriscono o meno in funzione degli atteggiamenti dell’azienda. Ma se in caso di sciagura deve intervenire lo Stato, c’è la nazionalizzazione dei costi e la privatizzazione degli utili. Non è tollerabile.

Insieme al nuovo ponte partiranno anche i cantieri della Gronda?

Il viadotto crollato era l’unica infrastruttura di collegamento non solo tra Ponente e Levante, ma anche per buona parte del traffico tra Italia e Francia. I carichi sulla viabilità urbana di Genova sono aumentati e le previsioni di aumento del traffico sono tali da rendere inevitabile la realizzazione di una gronda, oltre al nuovo ponte.

Ma il M5S si era opposto, come si oppone alla Tav.

I cantieri della Gronda, allora chiamata bretella, erano stati fermati alla fine degli anni Novanta per precise scelte politiche. Chi l’ha bloccata non erano certo i Cinque Stelle. Sulle grandi opere inutili anche io dico no, ma ce ne sono alcune che vanno fatte, come vanno ora monitorati tutti i viadotti.

Intanto gli industriali temono danni per oltre dieci miliardi...

Dobbiamo minimizzare i rischi, lavorando subito alla viabilità alternativa e al cambiamento delle tipologie di lavorazioni portuali. Rimarrà il problema del collegamento dalla Francia alla dorsale tirrenica: il traffico in transito dovrà fare lo snodo di Novi Ligure aumentando di 120 chilometri il percorso. Chiediamo ad Autostrade di abolire i pedaggi in quel tratto. È chiaro che il Governo dovrà emanare provvedimenti a sostegno delle imprese, che dovremo difendere in sede europea. Più l’Europa ci mette vincoli, meno potremo daremo risposte efficienti.

