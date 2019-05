Autostrade, tempi extra-large per le nuove regole sulle concessioni

La rivoluzione deve attendere. La sera di venerdì 17 agosto, vigilia dei funerali di Stato delle vittime del crollo del Ponte Morandi sull’autostrada Genova-Savona, il premier Giuseppe Conte ha annunciato di voler introdurre nuove regole più stringenti per le concessioni. In attesa che venga presentato un testo di queste regole, che dovrebbero imporre ai concessionari di investire di più e legare i rincari tariffari ai miglioramenti effettivi delle autostrade, una cosa è certa: gli effetti si vedranno solo nei prossimi decenni. Nel frattempo, gli utenti si dovranno accontentare di piani di manutenzione più robusti, che Conte ha chiesto di presentargli a settembre.

Dunque, nel breve e medio termine, gli impatti sui conti dei gestori non dovrebbero essere eclatanti. I cali generalizzati delle azioni del settore registrati dopo la tragedia di Genova, sull’onda della procedura di decadenza della concessione aperta nei confronti di Autostrade per l’Italia, sembrano giustificati solo da fattori emotivi.

APPUNTAMENTO AL FUTURO

Data di scadenza delle concessioni autostradali

Società autostradale Scadenza Aut. Meridionali (Napoli-Pompei-Salerno) Gara in corso - 2012 Autostrada del Brennero Gara revocata 2014 Ativa (Torino-Quincinetto-Ivrea, sistema tangenziale di Torino) 31 agosto 2016 Autovie Venete 31 marzo 2017 Satap (A21 - Torino Piacenza) 30 giugno 2017 Salt (Soc. aut. Ligure-toscana) 31 luglio 2019 Autostrada dei Fiori 30 novembre 2021 Autostrada Brescia-Padova 31 dicembre 2026 Satap (A4 - Torino Milano) 31 dicembre 2026 Milano-Serravalle-Tangenziali 31 dicembre 2026 Strada dei Parchi (Roma-Teramo-Pescara) 31 dicembre 2030 Cas (Consorzio aut. Siciliane) 31 dicembre 2030 Autocamionale della Cisa 31 dicembre 2031 Rav (Raccordo Val d'Aosta) 31 dicembre 2032 Sav (Soc. aut. Valdostane) 31 dicembre 2032 Cav (Conc. Aut. Venete) 31 dicembre 2032 Traforo Gran San Bernardo (Sitrasb) 31 dicembre 2034 Autostrada Asti-Cuneo 30 giugno 2035 Tangenziale di Napoli 31 dicembre 2037 Autostrada Torino-Savona 31 dicembre 2038 Autostrade per l'Italia 31 dicembre 2042 Autovia Padana (Piacenza-Brescia-Fiorenzuola) 15 febbraio 2043 Sat (Soc. aut. Tirrenica) 31 dicembre 2046 Sitaf (Soc. it. Traffico Frejus) 31 dicembre 2050 Traforo Monte Bianco (Sitmb) 31 dicembre 2050 Passante Dorico (Ancona) 11 febbraio 2051 Soc. aut. Ragusa-Catania 30 gennaio 2056 Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati del ministero delle Infrastrutture

I risultati sui bilanci non si vedranno a breve perché le nuove norme, se e quando entreranno in vigore, si potranno applicare solo alle nuove concessioni. Che per ora sono poche: la maggior parte di quelle in vigore scade tra molti anni, quando teoricamente le regole potrebbero essere ulteriormente cambiate.

Così, anche se le nuove regole entrassero in vigore oggi, i loro primi effetti si vedrebbero tra un anno e solo su tre autostrade: Sestri Levante-Livorno, Viareggio-Lucca e Parma-La Spezia. La concessione del loro gestore, la Salt (gruppo Sias, famiglia Gavio), scade il 31 luglio 2019.

Poi si salta al 2026, quando scadrà la concessione della Milano-Serravalle, che gestisce anche le tangenziali di Milano. Di qui inizia una serie di scadenze che arriva fino al 2056, quando è prevista la fine della concessione per la Ragusa-Catania (che peraltro attualmente non esiste).

Le scadenze sono perlopiù lontane perché si fa di tutto per prorogarle o comunque per evitare di mettere a gare le concessioni scadute, come invece richiederebbero le norme Ue sulla concorrenza. Che però lasciano spazio a soluzioni diverse. L’ultimo caso riguarda l’accordo trovato a Bruxelles dal precedente ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, per prorogare dal 2038 al 2042 la concessione di Aspi (ora sotto precedura di decadenza dopo il crollo del Ponte Morandi) in cambio di nuovi investimenti - tra cui la Gronda di Genova - e unificare quelle Sias in Piemonte, in cambio del completamento della Asti-Cuneo. L’operazione piemontese prevede la proroga della concessione per la A4 Torino-Milano dal 2026 al 2030 e l’impegno dello Stato a definire entro il 2019 un bando di gara congiunto per le concessioni delle autostrade Satap A21 (Torino-Piacenza) e Ativa (Torino-Quincinetto-Ivrea e tangenziali torinesi), già scadute o prossime alla scadenza. Quindi queste ultime autostrade, anziché essere tra le prime da gestire secondo le nuove regole, dovrebbero esservi soggette solo a partire dal 2030.

Non è invece chiara la sorte delle ex Autovie Venete (Venezia-Trieste, fondamentalmente) e dell’Autobrennero. Le loro concessioni sono scadute, ma lo Stato ne ha previsto un allungamento se gli enti locali cui fanno capo queste società ne avessero costituite altre “in house”, a capitale interamente pubblico. La costituzione è in corso e non si sa se le nuove regole prevederanno qualcosa di specifico.

Non si sa quando le nuove regole arriveranno sulla Napoli-Salerno: la Sam ha la concessione scaduta e continua a operare fino all’individuazione di un nuovo gestore, con gara.

Intricata la situazione della Serenissima (Brescia-Padova e Rovigo-Valdastico). Dovrebbe passare nel gruppo Atlantia dei Benetton in seguito all’acquisizione di Abertis e beneficiare di una proroga al 2026, condizionata però al completamento del tracciato fino a Trento. Che però ha molti problemi di autorizzazioni.

