Al via la Uefa Nations League: ecco come funziona la nuova competizione

Al via la Uefa Nations League, la nuova competizione riservata alle nazionali di calcio europee. Il torneo si svolgerà ogni due anni e va a sostituire le partite amichevoli nel calendario internazionale. L’obiettivo dell’Unione delle Associazioni calcistiche Europee è quello di giocare sfide di buon livello tecnico e dagli alti contenuti agonistici. I vertici del calcio europeo puntano a garantire alle rappresentative nazionali quella visibilità assicurata sino ad oggi solo dalla Coppa del Mondo e dai Campionati Europei. Alla Nations League partecipano 55 squadre, divise in quattro leghe (A-B-C-D) in base al ranking Uefa per coefficienti.

Ogni lega è suddivisa in quattro gironi da tre o quattro squadre. Le partite della prima fase si disputeranno tra settembre e novembre 2018, con sfide di andata e ritorno. La formula del torneo prevede promozioni e retrocessioni. Le prime classificate dei gruppi delle leghe B, C e D otterranno la promozione alla lega successiva, mentre le ultime dei raggruppamenti A, B e C retrocederanno. Le vincitrici dei quattro gruppi della Lega A disputeranno le fasi finali, che si terranno a giugno 2019 (la nazione ospitante verrà scelta a dicembre 2018). La prima vincitrice della Uefa Nations League conquisterà premi per un valore totale di 7,5 milioni di euro.

Infatti, alle prime di ogni gruppo di Lega A spettano 1,5 milioni di bonus, a cui vanno aggiunti altri 1,5 milioni come contributo di solidarietà. Inoltre, la compagine che avrà la meglio nella fase finale si porterà a casa 4,5 milioni di euro. Alla finalista, oltre ai 3 milioni tra bonus e contributo, vanno 3 milioni. La terza e la quarta, invece, dovranno accontentarsi rispettivamente di altri 2,5 e 1,5 milioni. Le nazionali delle altre divisioni possono guadagnare sino a 2 milioni in Lega B, 1,5 milioni in Lega C e 1 milione in Lega D. La Nations League mette in palio anche quattro posti per EURO 2020, con le 16 migliori squadre dei gironi (non qualificate per gli Europei) che si affronteranno agli spareggi. L'Italia, inserita nel gruppo 3 di Lega A, con Polonia e Portogallo, farà il suo esordio domani contro i polacchi, con diretta tv su Rai 1 dalle ore 20.45. Le altre sfide della Nations League saranno visibili anche sui canali Mediaset, con Canale 5 che manderà in onda Germania-Francia (oggi) e Inghilterra-Spagna (sabato).



I gironi della UEFA Nations League

LEGA A

Gruppo 1: Olanda, Francia, Germania

Gruppo 2: Islanda, Svizzera, Belgio

Gruppo 3: Polonia, Italia, Portogallo

Gruppo 4: Croazia, Inghilterra, Spagna

LEGA B

Gruppo 1: Repubblica Ceca, Ucraina, Slovacchia

Gruppo 2: Turchia, Svezia, Russia

Gruppo 3: Irlanda del Nord, Bosnia-Erzegovina, Austria

Gruppo 4: Danimarca, Repubblica d'Irlanda, Galles

LEGA C

Gruppo 1: Israele, Albania, Scozia

Gruppo 2: Estonia, Finlandia, Grecia

Gruppo 3: Cipro, Bulgaria, Norvegia

Gruppo 4: Lituania, Montenegro, Serbia

LEGA D

Gruppo 1: Andorra, Kazakistan, Lettonia, Georgia

Gruppo 2: San Marino, Moldavia, Lussemburgo, Bielorussia

Gruppo 3: Kosovo, Malta, Isole Faroe, Azerbaigian

Gruppo 4: Gibilterra, Liechtenstein, Armenia, Macedonia



I PREMI

I premi di solidarietà per ogni Nazionale:

Lega A: 1,5 milioni di euro

Lega B: 1 milione di euro

Lega C: 750 mila euro

Lega D: 500 mila euro

I bonus per le vincitrici dei Gruppi:

Lega A: 1,5 milioni di euro

Lega B: 1 milione di euro

Lega C: 750 mila euro

Lega D: 500 mila euro



I premi per le quattro squadre di Lega A, che a giugno 2019 si contenderanno il trofeo della UEFA Nations League:

Vincitrice: 4,5 milioni di euro

Seconda: 3,5 milioni di euro

Terza: 2,5 milioni di euro

Quarta: 1,5 milioni di euro

