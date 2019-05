Radio 24, al via il nuovo palinsesto del weekend

Al via dall'8 settembre il nuovo week end della stagione 2018\2019 di Radio 24 con il rilancio del palinsesto che ha portato allo straordinario risultato di 2 milioni e 200mila ascoltatori nel 2017 e nel primo semestre 2018 (dati Ter 2017/2018). Una squadra di fuoriclasse all'interno di un'offerta editoriale forte, orientata all'informazione e alle news (18 GR quotidiani), e contemporaneamente sempre attenta alle nuove esigenze e passioni del suo pubblico.

Novità nel palinsesto del sabato:

Al sabato mattina lo sguardo di Radio 24 allarga i confini: alle 10,30 Io sono il cattivo (una coproduzione di Radio 24 con Audible). Uno storytelling di Gianpaolo Musumeci, reporter e inviato di guerra, che ci racconta le vite e le storie dei signori del male, ritratti di protagonisti in nero dell'attualità internazionale.

La domenica diventa Passione Domenica: il successo della formula del mattino con Radio 24 che segue le necessità degli ascoltatori in ambito familiare, ha spinto ad un approccio analogo anche nel pomeriggio cercando di dare spazio alle passioni dei nostri ascoltatori che si esprimono tipicamente la domenica.

Nasce così Passione Domenica, un contenitore che accompagnerà gli ascoltatori dalle 14 alle 20.

Si inizia con la passione in voce: l'attore e doppiatore Pino Insegno condurrà Voice Factor, un vero e proprio talent show per aspiranti doppiatori che potranno cimentarsi in una prova ed essere così selezionati per un ruolo di doppiaggio in un'importante produzione cinematografica.

Alle 15 la passione in viaggio con Globetrotter: Valeria De Rosa ci porterà in giro per l'Italia e il mondo, per condividere mete, luoghi da visitare e Paesi da conoscere. Alle 15,30 armati di innaffiatoio e cesoie è l'ora della passione in verde con Roberta Pellegatta e Il giardino segreto. Alle 16 inizia la passione in movimento, per chi ama gli sport praticati: con scarpe e tuta si parte in bicicletta con A ruota libera di Alessandra Schepisi, poi a piedi correndo con Personal best, il programma condotto da Silvio Lorenzi e la runner Ivana di Martino.

La passione in gioco è, invece, quella di Olympia di Dario Ricci, che ci racconta le imprese dei più grandi sportivi al mondo, mentre alle 17 al via la passione in campo si conferma quella di Tutti convocati weekend con i commenti al campionato accompagnati da Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. La Passione Domenica si conclude alle 19 con passione in musica in compagnia del noto produttore e compositore Gegé Telesforo nel suo Sound Check.

Restano confermati tutti gli altri programmi ormai conosciuti e tanto amati dagli ascoltatori.

© Riproduzione riservata