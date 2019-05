Istat ottimista sulla spesa R&S di imprese e istituzioni: +3,4% sul 2017

Attese positive per la spesa in Ricerca&Sviluppo in Italia: In base alle previsioni fornite all’Istat da imprese e istituzioni, quest’anno si dovrebbe infatti registrare un ulteriore aumento dei fondi destinati rispetto agli anni precedenti: +3,4% sul 2017. In prima fila le istituzioni pubbliche (+5,6%), seguite dalle istituzioni private non profit (+4,9%) e dalle imprese (+2,9%). La stima, diffusa oggi dall’Istituto di statistica, conferma i dati preliminari relativi al 2017, che registrano un aumento degli stanziamenti per questa voce pari all'1,8% a valori correnti sia da parte delle aziende che della Pa (non ancora disponibile il dati sulle università).

La spesa R&S in Italia nel 2016

Valori in migliaia di euro e variazioni percentuali. Fonte:Istat

Settore esecutore Valori assoluti Variazioni % 2016/2015 Imprese 14.088.196 +9,3 Istituzioni pubbliche 2.911.327 0 Università 5.596.912 -1,0 Istituzioni priovate non profit 575.177 -18,6 Totale 23.171.612 +4,6 In % de Pil 1.38% +0,04%

Nel 2016 spesa R&S all’1,38% del Pil

L’indagine Istat sulla spesa R&S in Italia diffusa oggi si incentra in particolare sui dati 2016, anno in cui l'incidenza percentuale sul Pil è stata pari all'1,38%, in lieve crescita sull'anno precedente quando era all'1,34 per cento (la media obiettivo dei Paesi Ue fissata dalla Strategia Europa 2020 è dell'1,53% del Pil). Sempre nel 2016 la spesa per R&S intra-muros è stata di 23,2 miliardi di euro (+4,6% sul 2015). Nell’anno considerato l'aumento più rilevante della spesa R&S ha riguardato le attività di sviluppo sperimentale (+15,6%), mentre la ricerca di base e quella applicata hanno registrano un lieve calo (complessivamente -0,2%). L’incremento riguarda anche il personale impegnato in attività R&S: 435.283 in termini di unità (+11,7% dal 2015) e 290.039,5 (+11,9%) in termini di unità equivalenti a tempo pieno (Etp).

SPESA PER R&S PER TIPO DI RICERCA E SETTORE ESECUTORE



Fonte: Istat, dati riferiti al 2016, composizioni percentuali

