Terzo settore, la raccolta fondi attende le linee guida

Già prima della riforma sul Terzo settore la raccolta fondi era una delle principali fonti di finanziamento degli enti non profit. Oggi il Codice del Terzo settore (Cts) assegna piena legittimità giuridica a questa attività, riconoscendo il ruolo di professionisti e volontari per il sostentamento economico delle organizzazioni e ammettendo il fundraising anche come attività svolta in forma organizzata e continuativa.

La raccolta fondi, infatti, non è solo un fenomeno organizzativo ed economico, ma soprattutto un insieme di attività di comunicazione che l’organizzazione mette in campo per creare e mantenere una relazione stabile con i propri sostenitori. Questi ultimi, generalmente, scelgono di erogare denaro o pianificare un lascito testamentario proprio perché hanno letto con continuità le storie, le cronache e i rendiconti contenuti negli house organ e nelle email che ricevono dall’organizzazione, o perché sono venuti a conoscenza della missione dell’ente attraverso i mass media (tv, radio, giornali e web). La trasparenza assume quindi un ruolo fondamentale nel rapporto tra organizzazione e sostenitori, come testimoniano anche le modifiche apportate al 5 per mille che vanno proprio in questa direzione.

L’articolo 7 del Codice apre nuove opportunità per il sostentamento delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore, suggerendo il ricorso a personale sempre più specializzato. Importanti indicazioni sulle concrete modalità di svolgimento saranno fornite dalle apposite linee guida, che dovranno essere definite con decreto del ministro del Lavoro. Un aspetto fondamentale che potrebbe essere chiarito dalle linee guida è quello dell’occasionalità della raccolta: questo requisito, che continua ad essere rilevante ai fini della non imponibilità dei proventi della raccolta fondi per gli enti del Terzo settore non commerciali (articolo 79, comma 4, del Codice del Terzo settore), non ha infatti mai trovato una regolamentazione puntuale nel quadro ante-riforma.

Le indicazioni fornite dal Dm potrebbero quindi incoraggiare gli enti ad adottare nuovi schemi di fundraising. Si pensi, ad esempio, ai charity shop, diffusi nel nord Europa: negozi aperti solo alcuni giorni alla settimana nei quali vengono ceduti beni nuovi o usati donati da imprese per sostenere la missione di una organizzazione non profit. In questi Paesi, la relativa attività è considerata dallo Stato raccolta fondi e non attività d’impresa. Su questi aspetti c’è dunque una grande attesa, da parte degli enti, per l’emanazione delle linee guida. L’auspicio è che il decreto prosegua nella direzione del Codice del Terzo settore, riconoscendo i diversi canali e le diverse modalità di fundraising e incentivando il lavoro dei tanti operatori del non profit.



* l’autore è direttore generale dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc)

