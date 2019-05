Pace fiscale, Lega e M5s divisi su tetto e voluntary sul contante

La cosiddetta pace fiscale (con tetto a un milione di euro) è uno dei cavalli di battaglia della Lega, insieme alla riforma delle pensioni (con quota “100”: 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi) e flat tax. Il Carroccio ha sempre negato che l’operazione, studiata per sanare le posizioni anomale dei contribuenti davanti al fisco possa rivelarsi un vero e proprio condono. Ma il M5s continua a essere diffidente. «Se parliamo di saldo e stralcio siamo d’accordo – sostiene il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio – ma il M5S non è disponibile a votare alcun condono. Dobbiamo aiutare le fasce più deboli della popolazione, non premiare chi si è portato i soldi all’estero e vuole farli rientrare». Netta chiusura, insomma, alla voluntary sul contante, su cui continua a lavorare la Lega, ma il riferimento alle «fasce più deboli» sembra riaprire anche la discussione sui tetti della pace fiscale.

Pace fiscale ad ampio raggio per il Carroccio

Il partito di Matteo Salvini punta a rendere la pace fiscale «il più ampia possibile», ad includere cartelle, multe e contenziosi, ponendo un tetto di 1 milione di euro. In questo modo, spiegano gli ideatori della misura, grandi - o grandissimi - evasori rimarrebbero dunque esclusi. Nel disegno complessivo la pace potrebbe essere però accompagnata anche da una nuova voluntary disclosure sui capitali esteri e sulle cassette di sicurezza, quanto basta per rendere l’operazione estremamente delicata.

Bitonci (Lega): sanatoria ma non tombale

«Noi - ha spiegato in un’intervista a Repubblica, Massimo Bitonci, sottosegretario all’Economia -, come ufficio economico della Lega, proponiamo anche una nuova voluntary disclosure. Potranno anche emergere i contenuti delle cassette di sicurezza, anche se il contenuto non proviene dall’estero. Naturalmente si deve trattare di proventi leciti». E ha aggiunto: «Quello che proponiamo non è un condono tombale e nemmeno una semplice rottamazione. Vogliamo reintrodurre il concordato fiscale, a regime, permanente, come c'è in molti paesi: chi è in difficoltà va all’Agenzia delle entrate e lì gli uffici avranno la potestà giuridica di verificare, rateizzare e ridurre l’importo». Il tetto di 1 milione «sarà oggetto di discussione - ha fatto sapere -, non è questo il punto».

M5s contrario a condono e voluntary

Diversa la posizione del M5s. «Dobbiamo aiutare le fasce più deboli della popolazione, non premiare chi si è portato i soldi all'estero e vuole farli rientrare» ha ribadito il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a chi gli ha chiesto di spiegare la differenza tra “condono” e “pace fiscale”, visto che il Movimento 5 Stelle non voterà nessun condono. «Non sto dicendo che la Lega voglia fare questo - ha precisato Di Maio - però, per quello che sono i nostri valori, deve essere ben chiaro che se ci sono persone che hanno annose questioni con l'agenzia delle entrate, pubblica amministrazione, contenziosi, pendenze e sono piccoli imprenditori, piccoli risparmiatori, padri e madri di famiglia, quelle persone hanno il diritto a dire basta una volta e per tutte».

