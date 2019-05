Salvini vicino alla vittoria anche nella partita sulla Rai

Matteo Salvini si appresta a uscire da vincitore anche dalla partita sulla Rai. il vicepremier e leader della Lega alla fine è riuscito a far seppellire l’ascia di guerra a Forza Italia che venerdì (o al più tardi martedi) voterà quel Marcello Foa che prima dell’estate aveva bocciato per la presidenza del Cda di viale Mazzini. Si parla di uno scambio tra Silvio Berlusconi e il ministro dell’Interno attovagliati domenica scorsa ad Arcore e che domani torneranno ad incontrarsi a Palazzo Grazioli in un vertice allargato anche alla leader di Fdi Giorgia Meloni. Scambio che preoccupa il M5s più per le ricadute mediatiche che per quelle effettive.

Sulla Rai difficilmente assisteremo a una spartizione che coinvolga anche Fi. Certo una vicedirezione non si nega a nessuno, ma i posti che contano saranno di esclusivo appannaggio della maggioranza di governo, probabilmente privilegiando nomine interne a viale Mazzini che provenienti dall’esterno (lì semmai si vedrà più nella gestione e nel finanziamento dei vari programmi che avverrà nel corso del mandato del cda).

Anche la reiterata minaccia dei 5 stelle sul tetto pubblicitario appare come una mossa più per per rispondere a possibili accuse di cedimento al nemico che intenzioni reale. Sulla quale comunque non c’era l'avallo della Lega gia ai tempi della elaborazione del contratto di governo. Lo scambio certamente ci sarà invece sulle prossime scadenze elettorali. A partire dalle regionali che si terranno in Basilicata, Abruzzo, Sardegna e Piemonte. C'è chi sostiene che l’accordo è già fatto: Piemonte a Fi e Sardegna alla Lega . Ma in realtà non è affatto scontato.

Fi ha chiesto di audire Foa in vigilanza prima del voto finale. Una richiesta accolta da Lega e 5 Stelle, che però allunga i tempi per l'investitura di Foa sia pure solo di un giorno. L’ufficializzazione della presidenza Rai avverrà infatti non domani ma venerdì: giusto in tempo per conoscere le conclusione del vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli. Un caso?

