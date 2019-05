Crollo del ponte, Toninelli: «Il decreto è pronto». E sulla Tav: analisi terminerà a novembre

«Il decreto è pronto verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nelle prossime ore”. Lo ha confermato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella e Oscar Giannino. «Stiamo dialogando con l'Unione europea perché la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova abbia il timbro dello Stato senza una gara che permetterebbe ad Autostrade di ricostruirlo». A margine di una visita a Torino il responsabile delle Infrastrutture del governo M5s-Lega annuncia che l’analisi costi-benefici sulla Tav terminerà a novembre.

Alitalia: Toninelli, Fs sarà partner strategico

«Fs non sarà proprietario maggioritario di Alitalia, ma partner strategico», ha precisato il ministro delle Infrastrutture. «Oggi c'è un dialogo con l'amministratore delegato Gianfranco Battisti di Ferrovie dello Stato per far utilizzare le diverse modalità di spostamento, ferrovie e voli aerei, con un biglietto integrato. Il business è collegare lo sbarco aereo con una ferrovia che ti porta subito nel centro delle città».

Tav, analisi costi - benefici terminerà a novembre

«Il dossier sulla Tav è aperto e io sono disponibile a tutti gli incontri necessari per affrontare questo tema», ha detto il ministro Toninelli, a margine di un incontro al Museo dell'Automobile di Torino, dove ad attenderlo c'erano alcuni No Tav. Il ministro si è reso disponibile a incontrare i saindaci del territorio. Toninelli ha annunciato che l’analisi costi - benefici terminerà a novembra. «La signora Bulc fa la commissaria europea, io il ministro italiano dei Trasporti che ha l’obiettivo di non far sprecare soldi pubblici al mio Paese. Lei sa benissimo che è in corso un’analisi costi-benefici ben fatta, terza e indipendente, che terminerà, mi spingo a dire, a novembre. I dati dovranno essere analizzati per trovare la soluzione migliore, che può essere di tutti i tipi, ma dalla parte degli interessi dei cittadini»



Pa, obiettivo cancellare 11mila banche dati

Toninelli, intervenendo a un evento al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, ha detto che «ci sono tante informazioni ferme, statiche, non condivise. In secondo luogo abbiamo informazioni che non utilizziamo. Undicimila banche dati pubbliche rappresentano il fallimento di un'amministrazione che, non condividendo i dati, blocca i processi, i servizi per i cittadini, lo sviluppo delle imprese». Per questo, ha aggiunto, «l’obiettivo è cancellare 11mila banche dati, obbligare i diversi enti a metterle insieme».

Di Maio vola in Economy? Un bell'esempio

Le polemiche sul biglietto in economy col quale Di Maio è volato in Cina non sono l'effetto del modello pauperista teorizzato dal Movimento 5 stelle? «No. Per

me è una non notizia - ha detto il ministro a Radio 24 - .Un vicepremier che vola in economy per un importante appuntamento diplomatico è un bell'esempio».

