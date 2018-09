Il ritorno di Peter Solberg nel mondiale rally per il debutto della VW Polo GTI R5

Sarà il campione del mondo rally del 2003 Petter Solberg a portare all'esordio con al suo fianco una navigatrice di provata esperienza, Veronica Engan la nuova Volkswagen Polo GTI R5 al prossimo RACC Rally Catalunya de Espana in programma dal 25 al 28 ottobre.

La scelta che non manca di suggestione del ritorno in gara di Petter Solberg è stata ufficializzata dalla divisione Motorsport del costruttore di Wolfsburg. Il pilota norvegese sarà in gara tra le WRC 2. Per Solberg, 44 anni il 18 novembre, si tratta di un ritorno nel mondiale dopo sei anni, visto che l'ultima volta aveva corso con la Ford nella stagione 2012. Tra l'altro attualmente Solberg partecipa con una VW Polo del suo team PSRX Volkswagen Sweden al FIA World Rallycross Championship (WRX).



Petter Solberg

La trasferta in Spagna per la nuova Polo GTI R5 sarà l'unica gestita dal team Volkswagen Works. La vettura da corsa, infatti, sarà poi venduta a team di clienti in campionati nazionali e internazionali, in conformità con le normative R5. “Quella una rientrare nel WRC con la Volkswagen è per me un'opportunità unica - ha spiegato Solberg - e sono stato davvero molto felice di accettare l'offerta. Quando ho provato la macchina a gennaio in Svezia, non volevo smettere di guidare e sono davvero ansioso di correre in Catalogna. Sarà ovviamente una sensazione speciale tornare in gara proprio dove ho disputato l'ultima corsa della mia carriera nel mondiale rally. Ora voglio regalare alla Polo R5 un buon inizio e ottenere un buon risultato finale”.



Petter Solberg ha al suo attivo ben 13 vittorie nel WRC e tutte ottenute con il marchio Subaru. La sua ultima stagione nel Mondiale Rally è stata quella del 2012 quando ha corso per la Ford, annata in cui ottenne il 5° posto nella classifica generale con diversi podi conquistati. Dal 2013 fino ad oggi Petter Solberg ha corso solo nel Rallycross conquistando il primo campionato del Mondo della specialità. Due i titoli ottenuti nel 2014 e 2015.

Al fianco di Solberg, come detto ci sarà la navigatrice Veronica Engan che ha al suo attivo una lunga esperienza al riguardo e che fra l'altro quest'anno sta seguendo proprio il figlio di Petter, Oliver Solberg. Da segnalare che Volkswagen schiererà al via della tappa spagnola del mondiale Rally anche il francese Eric Camilli su una seconda Polo GTI R5 ufficiale.

