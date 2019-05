Raggi incontra Conte e “incassa” i poteri speciali per Roma Capitale

Poteri speciali per il governo della Città eterna e rafforzamento dello status di Roma Capitale. Era questa la posta in gioco del faccia a faccia a Palazzo Chigi tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il premier Giuseppe Conte. L’incontro «è andato molto bene», esulta la prima cittadina al termine del bilaterale, dove ha chiesto e ottenuto «poteri speciali e il fatto che Roma debba avere uno status come tutte le altre Capitali. E abbiamo parlato della possibilità che questo percorso sia affiancato da un comitato di saggi costituzionalisti» .

“Fabbrica Roma”: in vista cabina di regia permanente

Sul tavolo, aggiunge Raggi, non c’era nessuna «lista della spesa» per salvare la Capitale dal tracollo: «Abbiamo parlato di sviluppo e della possibilità di istituire una sorta di cabina di regia permanente una sorta di “Fabbrica Roma” direttamente con il Governo all'interno della quale concertare progetti di sviluppo tra noi, il Governo e il players su Roma». Tra le misure suggerite al premier per rilanciare le politiche dell’abitare spiccano la reintroduzione di Imu e Tasi «sulle case sfitte e invendute», e provvedimenti non meglio specificati «per sconfiggere la piaga degli affitti in nero». Tema dell’incontro anche il controverso bando periferie, finanziato con fondi che sono stati appena bloccati dal decreto Milleproroghe provocando la rottura dei rapporti istituzionali tra Annci e Governo. Roma, chiarisce Raggi, «sta svolgendo un ruolo di interlocuzione importante. Sono certa che si troverà presto una soluzione».

Maratona estiva di incontri ministeriali

L’incontro Raggi-Conte arriva al termine di una lunga maratona di incontri estivi della sindaca con praticamente tutti i componenti del governo giallo verde. Dal ministro dello Sviluppo economico Di Maio (10 luglio), a quello dell’Ambiente Costa (13 giugno) e delle Inftastrutture e Trasporti Toninelli (5 luglio). Faccia a faccia anche con la titolare della Funzione pubblica Bongiorno (30 luglio), dei Rapporti con il Parlamento Fraccaro (12 luglio), della Difesa Trenta (2 luglio) e dei Beni culturali Bonisoli (25 luglio). A fine luglio anche l’incontro con il ministro dell?interno e vicepremier Salvini. Al centro di tutti questi incontri estivi c'è sempre stata la richiesta pressante da parte del campidoglio di maggiori poteri, e relative risorse a disposizione, per la Capitale. E un'interlocuzione diretta con l'esecutivo senza l'intermediazione della Regione (a guida dem).

Le richieste della sindaca

Da parte sua, Raggi conta soprattutto su quanto sta scritto nero su bianco nel “contratto di governo” Lega-M5S che prevede il rilancio del «disegno attuativo delle disposizioni costituzionali su Roma Capitale con legge dello Stato» e la stipula di «un nuovo Patto tra la Repubblica e la sua Capitale, restituendole nuova e definitiva dignità». In sintesi, per la sindaca si tratta di portare a casa i decreti attuativi della “vecchia” riforma su Roma Capitale, con risorse adeguate alla Capitale per le funzioni che svolge. In seconda battuta, l'obiettivo è di ampliare i poteri della Città Eterna, ad esempio sul fronte dei trasporti. Terzo, più di lungo periodo, una revisione concordata dell'assetto istituzionale della capitale. Sul fronte degli stanziamenti richiesti, una cifra ufficiale ancora non c'è, anche se nel travagliato rapporto con il precedente esecutivo le risorse extra in discussione ammontavano a circa 1,8 miliardi di euro per finanziare gli interventi inseriti nella cosiddetta “Agenda per Roma”.

