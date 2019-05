Non solo Berlusconi: da Napolitano a Salvini, tutti i big passati per Strasburgo

Silvio Berlusconitorna in campo candidandosi alle prossime europee. L’obiettivo è passare per Strasburgo, trainare la lista di Forza Italia e far tornare gli azzurri protagonisti nella politica italiana e nel centrodestra. L’Europarlamento è già stato il trampolino di lancio per molti politici: da Matteo Salvini fino a Giorgio Napolitano, passando per l’attuale sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il candidato segretario del Pd Nicola Zingaretti. D’altronde è stato lo stesso Berlusconi nel 1999-2001 a passare a Strasburgo parte della sua “traversata nel deserto” durante il governo del centrosinistra, per poi stravincere le elezioni in Italia nel 2001.

L’eurodeputato Salvini

Proprio il principale competitor di Berlusconi nel centrodestra, Matteo Salvini, ha costruito la sua pista di lancio a Strasburgo. L’attuale segretario della Lega è stato deputato europeo per ben tre legislature. La prima esperienza dal 2004 al 2006, anno in cui ha lasciato Strasburgo per diventare capogruppo della Lega Nord in consiglio comunale a Milano. Nel 2009, dopo esser stato eletto alla Camera l’anno prima, ha ritentato l’avventura europea risultando eletto con 70mila preferenze. Un percorso interrotto, dopo due legislature, solo quest’anno, quando è stato eletto senatore.

Da Napolitano a Zingaretti

Anche l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel suo lungo curriculum ha un tratto consistente al Parlamento europeo: dall’89 al 92 e dal 1999 al 2004. Sempre in area centrosinistra, l’attuale governatore del Lazio Nicola Zingaretti si è lanciato a Strasburgo, eletto nel 2004, prima dell’avventura nelle istituzioni locali (è stato anche presidente della Provincia di Roma). Si è unito all’Italia dei Valori per le elezioni Europee del 2009 Luigi de Magistris, attuale sindaco di Napoli “arancione”, al secondo mandato.

Le prime esperienze a Strasburgo del Cav

In realtà Silvio Berlusconi è stato eletto a Strasburgo già due volte. La prima, nel 1994, l’avventura si concluse subito, visto che era già presidente del Consiglio e la rinuncia fu immediata. Nella seconda occasione, nel 1999 e fino al 2001, fu un trionfo. Il leader di Forza Italia ottenne il record assoluto di preferenze: 2.995.886, addirittura 50 mila in più rispetto alle europee del ’94. Per due anni Berlusconi fu membro della Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

