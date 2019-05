Nel polo Janssen di Latina pillole a tutta robotica

Pillole più sicure, di qualità sempre più elevata e a costi competitivi con un processo produttivo 4.0 a tutta robotica. È l'impatto del sistema in continuum manufacturing lanciato da Janssen Italia, azienda farmaceutica di Johnson & Johnson, nello stabilimento di Latina. Un processo completamente automatizzato e governato da remoto che oltre a garantire una riduzione degli errori e standard d'eccellenza, aumenta la velocità di produzione dell'impianto del 30% passando da 20 a 100 kg di prodotto all'ora. Un percorso verso l'automazione più spinta che non ha comportato la perdita di un solo posto di lavoro, come comunemente temuto. Anzi, negli ultimi cinque anni il numero degli addetti è triplicato (300 persone in più dal 2012, metà delle quali in possesso di una laurea).



Il contagio dell'eccellenza sul territorio

Finora il sistema – già adottato da tempo nell'industria energetica, automobilistica e nel settore elettrodomestici - non era mai stato applicato alla farmaceutica e l'impianto di Latina è anche tra i primi nel mondo. «Un'ulteriore evoluzione del polo di Latina verso l'automazione - spiega Massimo Scaccabarozzi, ad e presidente di Janssen Italia e presidente di Farmindustria - che rafforza il ruolo di hub dello stabilimento laziale nella produzione di farmaci orali. E la nuova linea, che partirà a fine anno, sarà destinata al lancio sul mercato dei prodotti più innovativi della pipeline sviluppata dal centro Ricerca di Janssen, in Belgio».

Il debutto di questo sistema in continuum nella farmaceutica made in Italy pone l'Italia in una posizione ancora più vantaggiosa rispetto ai competitor Ue. «Dopo aver superato la Germania nella produzione - continua l'ad - con questo nuovo fiore all'occhiello possiamo essere ancora più attrattivi e fare in modo che gran parte delle terapie innovative sia prodotta in Italia e non altrove». Una capacità di calamitare investimenti che fa bene all'intera economia del territorio, a partire dall'indotto locale e dalle aziende satellite dello stabilimento farmaceutico, in un circuito virtuoso che finisce per dare visibilità europea alle realtà locali. «I foglietti illustrativi dei nostri farmaci per esempio - continua Scaccabarozzi - sono prodotti da un'azienda del posto, che poi è diventata il fornitore internazionale di J&J e di altre importanti multinazionali farmaceutiche».

Obiettivo Giappone

Il nuovo sistema ha avuto il via libera dall'Agenzia Italiana del Farmaco e una volta ottenuta anche quella dell'Health Autority del Giappone, ormai al rush finale, la produzione di questo impianto ad alta informatizzazione sarà destinata, oltre che ai mercati europei e italiani, anche al mercato nipponico, cominciando dalla produzione di paracetamolo più tramadolo. Un farmaco ad alto volume, già prodotto nello stabilimento italiano. Sempre per il Giappone, sarà realizzato un altro importante gruppo di prodotti, con una drastica riduzione dei costi e dei tempi. Janssen, oltre al nuovo sistema in fase di lancio a Latina, sta installando nel suo polo di Beerse in Belgio un continuous manufacturing di dimensioni più ridotte, dedicato a attività di Ricerca e Sviluppo.





Punta di diamante dell'innovazione con un gemello in Cina

Janssen è presente nel nostro paese con due sedi di Cologno Monzese (MI) e di Borgo San Michele (LT) dove sorge il sito produttivo. Il fatturato 2017 è pari a 703.2 milioni di euro (di cui 111.1 generati a Latina). In Italia Janssen ha investito 8.5 milioni in R&D. E il sito di Latina è di fatto una punta di diamante dell'innovazione. Negli ultimi 5 anni ha ricevuto dal Gruppo Johnson & Johnson investimenti per 100 milioni di euro. Oggi, l'azienda genera nel nostro Paese 2.300 posti di lavoro (1.062 diretti, 889 indiretti e 358 indotti) e il piano di investimenti sullo stabilimento prevede altri 58 milioni nei prossimi 4 anni (2018-2021).

Il nuovo sistema in continuum , il cui costo complessivo dalla progettazione all'installazione ammonta a 10 milioni di euro, è stato messo a punto da cervelli italiani, in collaborazione con università italiane e straniere. Le risorse di Janssen Italia hanno contribuito, infatti, alla sua realizzazione sin dalla fase di prototipo, che hanno portato a un ampliamento di 3.000 metri quadrati e ad un aumento della capacità produttiva oltre che dell'occupazione. “Per le risorse umane – continua Scaccabarozzi - l'azienda mette a disposizione corsi di alta formazione per l'innalzamento delle competenze e l'elevata qualificazione richiesta dal moderno sistema produttivo. Per tutte queste ragioni Latina rappresenta un esempio a livello mondiale, tanto che Johnson&Johnson sta costruendo uno stabilimento “gemello” in Cina, “copiando” sistemi, competenze e modelli produttivi”.

Un processo produttivo senza interruzioni

Oggi, al di là della cosiddetta fase di dispensa, ovvero di pesatura e trasferimento del materiale dal deposito alla produzione, per ottenere il farmaco commercializzato, è necessario passare attraverso quattro fasi specifiche: la granulazione a letto fluido, la miscelazione finale, la compressione e, infine, la filmatura. Con il sistema in continuum, invece, sarà possibile gestire le prime tre fasi di produzione nella medesima linea senza nessuna interruzione di processo, eliminando tutte le lavorazioni e i passaggi intermedi, così da minimizzare gli errori, aumentare la velocità e innalzare gli standard produttivi. Resta esclusa la filmatura, non ancora prevista dall'impianto, predisposto però per una sua successiva installazione.

Controlli analitici in tempo reale

Con il nuovo modello 4.0 cambiano volto anche i controlli. Il sistema in continuum prevede quello che, in gergo tecnico, è definito Pat (Process Analytical Technology), un insieme di tecnologie in grado di analizzare il prodotto in tempo reale, durante le fasi di lavorazione. Applicazioni importanti, introdotte in diversi settori industriali già da diversi anni, ma oggi praticamente assenti nel settore farmaceutico. Questo, nonostante i numerosi tentativi fatti da diverse aziende, anche in seguito ai ripetuti input ricevuti dalla Food and Drug Administration (FDA) americana sul tema. Un traguardo raggiunto oggi da Janssen Italia. Che cosa cambia nel processo? “Con i sistemi di produzione tradizionali – spiega Nico Sacco, General Manager polo Janssen di Borgo San Michele- è necessario inviare i campioni di un determinato lotto in laboratorio per le analisi finali prima della commercializzazione; oggi, invece, è possibile analizzarne il processo e gli standard qualitativi (l'umidità residua all'interno del granulo o la quantità di principio attivo all'interno della singola compressa) direttamente durante la fase di produzione. Negli ultimi anni, l'azienda ha portato avanti diverse sperimentazioni nel polo di Borgo San Michele (LT) per applicare le tecnologie PAT in produzione. Tentativi più volte delusi, a causa delle difficoltà riscontrate nell'arrivare a standard tecnologici perfetti, fino al risultato sperato: consentire di verificare in tempo reale alcuni parametri critici del prodotto nelle fasi di lavorazione”.

I numeri del polo laziale

Metà delle confezioni per fatturato totale di Johnson & Johnson sono prodotte a Latina. Nel complesso, Janssen commercializza circa 6.800 confezioni a livello globale, di cui 2.500 passano per lo stabilimento italiano. Negli ultimi quattro anni il sito italiano è stato scelto dal Gruppo come impianto strategico per la produzione mondiale di 100 brand specifici, prodotti innovativi ad alta specializzazione (oncologici, antivirali per infezione da HIV e HCV, sclerosi multipla), e per la produzione di medicinali da banco. Lo stabilimento esporta in tutti e 5 i continenti (le pillole italiane arrivano in tutto il mondo) e sui 37 miliardi di fatturato globale J&J, 8 miliardi provengono da farmaci prodotti a Latina.

