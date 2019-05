Tutti i limiti per usare i crediti con il Fisco: la guida sulle compensazioni

Nuova stretta in arrivo per le compensazioni, ossia per l'utilizzo di crediti per abbattere in tutto o in parte il conto delle imposte da versare. Dal 29 ottobre, in prossimità della scadenza di versamento degli acconti, debutta il controllo preventivo da parte dell'agenzia delle Entrate sulle situazioni ritenute a rischio. Controllo preventivo che si realizza attraverso una sospensione della delega di pagamento (più nota come modello F24) e che può portare anche a uno scarto se effettivamente il credito era inesistente o non spettante.

Ma questa è solo l'ultima delle limitazioni introdotte negli ultimi anni per mettere un freno alle compensazioni indebite. Per avere una panoramica completa c'è il Focus Norme&Tributi «Compensazioni. I limiti e le sanzioni» in uscita mercoledì 26 settembre con «Il Sole 24 Ore» (per gli abbonati disponibile in formato digitale). Un vademecum con esempi di compilazione del F24 anche in caso di ravvedimento degli omessi o incompleti versamenti e con tutte le indicazioni sui canali da utilizzare per i contribuenti con o senza partita Iva.

© Riproduzione riservata