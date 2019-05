Bologna tra i primi 200 atenei al mondo, ma il Miur gli taglia i fondi

Pisa con i suoi due gioielli accademici - Sant’Anna e Normale - si conferma uno dei luoghi più prestigiosi a livello internazionale dove studiare. Ma subito dopo per l’Italia c’è la più antica università del mondo: l’Alma mater di Bologna che nell’ultima e più autorevole classifica appena pubblicata da Times Higher Eduction conquista un posto tra la top 200 mondiale. Un nuovo riconoscimento confermato anche da altre classifiche (Qs e Cwur tra le altre) di cui in Italia sembriamo non tener conto: nell’ultimo round di finanziamenti il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha tagliato dell’1% i fondi a Bologna.

La nuova classifica prende in esame oltre 1250 università di 86 Paesi ed è stilata in base a 13 indicatori di performance raggruppati in cinque macro-aree: formazione (incidenza del 30%), ricerca (30%), numero di citazioni (30%), internazionalizzazione (7,5%) e trasferimento tecnologico e di conoscenze verso il sistema industriale (2,5%). Nella top 10 mondiale si conferma il podio dell’anno scorso: Oxford è al primo posto per il terzo anno consecutivo, Cambridge si mantiene al secondo e Stanford negli Stati Uniti conserva il terzo. Il Massachusetts Institute of Technology (Mit) sale di una posizione raggiungendo il quarto posto mentre il California Institute of Technology (Caltech) passa dalla terza alla quinta. Yale è l'università che ha scalato più posizioni tra le prime 20, guadagnando quattro posti nella top 10 e passando all’ottava posizione.

L'Italia è presente con 43 università nella classifica del 2019, rispetto alle 40 dell’anno scorso. Con 21 atenei che restano stabili, 11 che scalano posizioni comprese le prime tre che si piazzano tra le prime 200: la Scuola Superiore Sant'Anna (153esima) guadagna due posizioni, la Normale (161esima) ne scala addirittura 23 grazie alle performance su docenza e ricerca. La new entry Bologna raggiunge la 180esima posizione con ottimi miglioramenti su docenza, ricerca, impatto delle citazioni (influenza delle ricerche), introiti del settore e prospettiva internazionale. Tra le altre italiane csi segnalano l’università di Padova (tra le prime 250 a livello globale), la Napoli Federico II che entra tra le prime 350 e la cattolica del Sacro Cuore e l’università di Ferrara entrano entrambe tra le prime 500.

L’ottimo risultato dell’Alma mater di Bologna non è una sorpresa. Anche altri ranking mondiali hanno inserito l’ateneo tra i migliori al mondo e tra i primissimi in Italia. A esempio anche la recente classifica di Qs - Quacquarelli Symonds, società globale di consulenza specializzata nell'analisi del settore universario - ha posizionato Bologna al 180esimo posto, dopo Politecnico di Milano (156), Sant’Anna (167) e Normale (175). Sulla stessa scia anche la classifica del Cwur (Centre for world university ranking) che riconosce a Bologna il 201esimo posto subito dopo Sapienza di Roma, Milano, Padova e Firenze. Ottime performance che non aiutano l’università di Bologna nella conquista dei fondi in Italia. Nel’ultimo riparto del Fondo di finanziamento ordinario per il 2018 che utilizza una serie di criteri non solo premiali -da quest’anno il Miur ha introdotto dei parametri perequativi per aiutare gli atenei meno accessibili e con studenti che hanno redditi più bassi -l’ateneo bolognese perde infatti l’1% dei fondi. Mentre università come Catanzaro o Salerno aumentano del 4%.

Più in generale nella classifica di Times higher education gli Stati Uniti continuano a dominare la classifica globale, anche se arretrano: passando da 172 istituti a 157. Si registra poi la rapida ascesa della Cina e del Giapppone: per la prima volta il Regno Unito è stato sorpassato come seconda nazione più rappresentata in classifica, con il Giappone che ottiene 103 posizioni rispetto alle 98 del Regno Unito (da 93). Complessivamente l’Europa resta un attore principale nella classifica, anche se soffre sempre di più la crescente concorrenza: sette istituti europei sono presenti tra i primi 30 della classifica, come l’anno scorso e le università europee occupano quasi la metà della classifica delle prime 200. In particolare la Germania ha 47 istituti in classifica (dai 44 dell’anno prima) ed è il terzo Paese più rappresentato nella classifica con 23 università tra le prime 200. La Spagna infine si piazza dopo l’Italia con 38 università, rispetto alle 29 dello scorso anno, con due atenei tra i primi primi 150.





La Top 200 delle università



Università Paese Classifica 2019 Classifica 2018 University of Oxford Regno Unito 1 1 University of Cambridge Regno Unito 2 2 Stanford University Usa 3 3 Massachusetts Institute of Technology Usa 4 5 California Institute of Technology Usa 5 3 Harvard University Usa 6 6 Princeton University Usa 7 7 Yale University Usa 8 12 Imperial College London Regno Unito 9 8 University of Chicago Usa 10 9 ETH Zurich Svizzera 11 10 Johns Hopkins University Usa =12 13 University of Pennsylvania Usa =12 10 UCL Regno Unito 14 16 University of California, Berkeley Usa 15 18 Columbia University Usa 16 14 University of California, Los Angeles Usa 17 15 Duke University Usa 18 17 Cornell University Usa 19 19 University of Michigan Usa 20 21 University of Toronto Canada 21 22 Tsinghua University Cina 22 30 National University of Singapore Singapore 23 22 Carnegie Mellon University Usa 24 24 Northwestern University Usa 25 20 London School of Economics and Political Science Regno Unito 26 25 New York University Usa 27 27 University of Washington Usa 28 25 University of Edinburgh Regno Unito 29 27 University of California, San Diego Usa 30 31 Peking University Cina 31 27 LMU Munich Germania =32 34 University of Melbourne Australia =32 32 Georgia Institute of Technology Usa 34 33 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Svizzera 35 38 University of Hong Kong Hong Kong 36 40 University of British Columbia Canada 37 34 King’s College London Regno Unito 38 36 University of Texas at Austin Usa 39 49 Karolinska Institute Svezia 40 38 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris Francia 41 72 The University of Tokyo Giappone 42 46 University of Wisconsin-Madison Usa 43 43 McGill University Canada =44 42 Technical University of Munich Germania =44 41 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 46 44 Heidelberg University Germania 47 45 KU Leuven Belgio 48 47 Australian National University Australia 49 48 University of Illinois at Urbana-Champaign Usa 50 37 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 51 52 University of California, Santa Barbara Usa 52 53 Brown University Usa 53 50 Washington University in St Louis Usa 54 50 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 55 58 University of North Carolina at Chapel Hill Usa 56 56 University of Manchester Regno Unito 57 54 Delft University of Technology Olanda 58 63 University of California, Davis Usa =59 54 University of Sydney Australia =59 61 Wageningen University & Research Olanda =59 64 University of Amsterdam Olanda 62 59 Seoul National University Sud Corea 63 74 Purdue University Usa 64 60 Kyoto University Giappone 65 74 University of Southern California Usa 66 66 Humboldt University of Berlin Germania 67 62 Leiden University Olanda 68 67 University of Queensland Australia 69 65 Erasmus University Rotterdam Olanda 70 72 University of Minnesota Usa =71 56 Ohio State University Usa =71 70 Sorbonne University Francia 73 NR Boston University Usa =74 70 Utrecht University Olanda =74 68 University of Freiburg Germania 76 82 McMaster University Canada 77 78 University of Bristol Regno Unito 78 76 University of Groningen Olanda =79 83 University of Warwick Regno Unito =79 91 Pennsylvania State University Usa 81 77 University of Maryland, College Park Usa =82 69 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea =82 111 Emory University Usa =84 98 Monash University Australia =84 80 Rice University Usa 86 86 RWTH Aachen University Germania =87 79 Uppsala University Svezia =87 86 University of Tübingen Germania 89 94 Charité - Universitätsmedizin Berlin Germania =90 126 University of Montreal Canada =90 108 University of Zurich Svizzera =90 136 University of Glasgow Regno Unito =93 80 Michigan State University Usa =93 83 University of Science and Technology of China Cina =93 132 University of California, Irvine Usa =96 99 University of New South Wales Australia =96 85 Lund University Svezia 98 93 Dartmouth College Usa =99 89 University of Helsinki Finlandia =99 90 Zhejiang University Cina 101 177 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Sud Corea 102 95 University of Basel Svizzera 103 95 Free University of Berlin Germania 104 88 Fudan University Cina 105 116 University of Sheffield Regno Unito 106 104 University of Virginia Usa 107 113 École Polytechnique France 108 115 Georgetown University Usa 109 123 University of Bern Svizzera =110 105 University of Bonn Germania =110 100 City University of Hong Kong Hong Kong =110 119 University of Pittsburgh Usa =110 100 University of Colorado Boulder Usa =114 100 Durham University Regno Unito =114 97 University of Birmingham Regno Unito =116 141 University of Copenhagen Danimarca =116 109 University of Southampton Regno Unito 118 126 University of York Regno Unito 119 137 Trinity College Dublin Republic of Ireland 120 117 University of Oslo Norvegia =121 146 Vanderbilt University Usa =121 105 Aarhus University Denmark =123 109 Arizona State University Usa =123 126 University of Göttingen Germania =123 113 University of Mannheim Germania =123 125 Radboud University Nijmegen Olanda =123 122 Université Catholique de Louvain Belgio =128 129 Maastricht University Olanda =128 103 Queen Mary University of London Regno Unito 130 121 Technical University of Berlin Germania 131 92 University of Alberta Canada =132 119 Case Western Reserve University Usa =132 158 University of Western Australia Australia 134 111 University of Adelaide Australia =135 134 University of Geneva Svizzera =135 130 University of Hamburg Germania =135 201–250 Karlsruhe Institute of Technology Germania =135 133 Nanjing University Cina =135 169 Pompeu Fabra University Spagna =135 140 University of Exeter Regno Unito 141 130 Pohang University of Science and Technology South Korea 142 137 Ghent University Belgio =143 107 University of Vienna Austria =143 165 Autonomous University of Barcelona Spagna 145 147 University of Cologne Germania =146 145 Indiana University Usa =146 117 Lancaster University Regno Unito =146 150 University of Nottingham Regno Unito =149 147 Ulm University Germania =149 155 TU Dresden Germania 151 155 Tufts University Usa 152 169 University of Leeds Regno Unito =153 139 Scuola Superiore Sant’Anna Italia =153 155 Stockholm University Svezia =153 134 University of Cape Town South Africa =156 171 University of Florida Usa =156 143 University of Aberdeen Regno Unito 158 185 University of Arizona Usa =159 161 University of Würzburg Germania =159 165 Scuola Normale Superiore di Pisa Italia =161 184 University of Sussex Regno Unito =161 147 University of Rochester Usa =163 153 Technical University of Denmark Danimarca =163 153 University of St Andrews Regno Unito 165 143 Vrije Universiteit Amsterdam Olanda 166 165 University of California, Santa Cruz Usa =167 162 Eindhoven University of Technology Olanda =167 141 University of Leicester Regno Unito =167 159 National Taiwan University Taiwan 170 198 Newcastle University Regno Unito =171 175 Texas A&M University Usa =171 159 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong =173 182 University of Notre Dame Usa =173 150 University of Erlangen-Nuremberg Germania 175 162 University of Lausanne Svizzera =176 152 University of Ottawa Canada =176 201–250 Rutgers, the State University of New Jersey Usa =176 172 University of Alabama at Birmingham Usa 179 168 University of Bologna Italia 180 201–250 Aalto University Finland =181 190 George Washington University Usa =181 201–250 University of Liverpool Regno Unito =181 177 University of Münster Germania =184 173 Northeastern University Usa =184 193 University of Twente Olanda =184 179 Cardiff University Regno Unito =187 162 KTH Royal Institute of Technology Svezia =187 173 University of Konstanz Germania 189 201–250 University of Duisburg-Essen Germania =190 201–250 University of East Anglia Regno Unito =190 188 Shanghai Jiao Tong University Cina =190 188 Western University Canada =190 201–250 Aalborg University Danimarca =194 201–250 Paris Diderot University – Paris 7 Francia =194 201–250 University of Technology, Sydney Australia 196 201–250 University of Bergen Norvegia 197 201–250 Korea University Sud Corea 198 201–250 University of Calgary Canada =199 201–250 Lomonosov Moscow State University Russian Federation =199 194

