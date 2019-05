Scuola, 2 istituti su 5 in zone sismiche. Ma mancano i controlli

Più di una scuola su due è stata costruita prima del 1974 (anno di entrata in vigore della normativa antisismica), più di due scuole su cinque sono in zona ad elevata sismicità ma in poche hanno effettuato la verifica di vulnerabilità sismica, 50 gli episodi di crolli e distacchi di intonaco nell'anno scolastico 2017-2018, un episodio in media ogni quattro giorni. Questa la fotografia degli edifici scolastici in cui trascorrono la mattinata 7.682.635 studenti.

Un'emergenza nazionale, ma i finanziamenti per le ristrutturazioni e la manutenzione arrancano e le certificazioni restano appannaggio di poche scuole. A ricordarci ogni anno questa realtà è Cittadinanzattiva, arrivata al XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole, edizione 2018. Un report basato sui dati istituzionali forniti dal Miur, dal Governo, dall'Inail, ma anche dall'invio di istanze di accesso civico a 7.252 Comuni, Province e Città metropolitane, relative a 6.556 edifici scolastici di 20 Regioni.

DATI NAZIONALI SULL'ETÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI



Fascia temporale Percentuale numero edifici Prima del 1800 1% Tra 1800 - 1899 3% Tra 1900- 1920 4% Tra 1921 - 1945 8% Tra 1946 - 1960 12% Tra 1961 – 1975 27% Dal 1976 in poi 32% Informazione assente 12% Fonte: Anagrafe Edilizia Scolastica, Ministero dell'Istruzione, 2017

Nord virtuoso, Sud in ritardo cronico

Il quadro è in miglioramento, ma lento, troppo lento e presenta forti disparità, con un Nord più virtuoso, un Centro che sta cercando di mettersi al passo, un Sud che presenta un ritardo cronico. Tornando all'elemento più urgente in un Paese dove i terremoti sono frequenti, solo per il 29% delle scuole è stata effettuata la verifica di vulnerabilità sismica, con la pessima performance della Calabria (solo 2% con verifica), della Campania (4%) e della Sicilia (7%), regioni in cui insiste il maggior numero di scuole in zone ad elevata sismicità. Entro dicembre questa verifica dovrà essere effettuata in tutte le scuole ma ad oggi - da quanto risulta a Cittadinanzattiva - solo il 37% delle richieste è stato finanziato.

La microzonazione sismica è stata realizzata in poco meno di una scuola su tre (31%), con punte positive in Friuli-Venezia Giulia (72% del campione di scuole) e in Umbria (65%), mentre preoccupano i dati della Puglia (solo l'1%) e del Piemonte (5%). Solo il 9% delle scuole è stato migliorato dal punto di vista sismico e ancor meno (5%) è stato adeguato sismicamente.

EDIFICI SCOLASTICI IN ZONE AD ALTO RISCHIO SISMICO



Regioni Numero edifici scolastici Sicilia 3.832 Campania 3.458 Calabria 2.399 Lazio 1.519 Marche 1.327 Emilia Romagna 883 Umbria 824 Abruzzo 795 Friuli Venezia Giulia 623 Toscana 615 Puglia 537 Basilicata 525 Veneto 476 Lombardia 383 Molise 328 Liguria 141 TOTALE 18.665 Fonte: ItaliaSicura – Presidenza del Consiglio dei Ministri- Italiasicura, “Fare scuola”, dicembre 2017





Solo un quarto delle scuole è “certificata”

Certificazione di agibilità\abitabilità: solo un quarto delle scuole ne è in possesso, con punte positive in Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (50 per cento) e punte negative nel Lazio (9 per cento). Va un po' meglio per il collaudo statico degli edifici. Lo ha effettuato il 53 per cento delle scuole, con il Lazio ancora una volta a segnare un primato negativo, con uno scarso 14 per cento, e la Campania, poco meglio con un 17 per cento. Decisamente lontani comunque dal 90 per cento del Piemonte e dall'84 per cento del Trentino-Alto Adige. Rischio alluvione: nonostante circa 6mila edifici si trovino in aree a rischio alluvione, solo il 9 per cento delle scuole monitorate ha adottato il Piano di gestione del rischio alluvione, con la Sardegna a detenere il primato, pur con uno scarso 36 per cento. Sempre meglio di Abruzzo, Puglia e Sicilia che si fermano all'1 per cento. Ancora ultimo il Lazio (3 per cento) per quanto riguarda l'indagine diagnostica su solai e controsoffitti, nonostante i frequenti casi di cronaca. Primato negativo conteso dalla Campania, che si ferma al 5 per cento. Molto meglio fanno Sardegna e Piemonte, rispettivamente con un 45 per cento e 43 per cento.

AGIBILITÀ/ABITABILITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI



Regione Sì Sì % No No % Nr Nr % Non prevista Valle d’Aosta 2 40% 3 60% - - - Piemonte 66 41% 35 22% 61 37% - Lombardia 336 41% 109 13% 374 46% - Liguria 112 50% 39 18% 71 32% - Emilia Romagna 154 23% 30 5% 474 72% - Veneto 190 31% 143 23% 287 46% 299 Friuli V. 92 49% 36 19% 59 32% - Trentino 16 50% 4 12% 12 38% - NORD 968 63% 399 36% 1.338 48% 299 Toscana 121 32% 115 30% 140 0 - Marche 85 23% 53 14% 231 63% - Umbria 108 24% 103 23% 233 53% - Lazio 20 9% 54 25% 144 66% 96 CENTRO 334 22% 325 30% 748 27% 96 Abruzzo 46 26% 24 13% 111 61% - Molise 11 38% 3 10% 15 52% 12 Basilicata 11 18% 26 42% 25 40% - Campania 28 11% 11 4% 224 85% - Calabria 10 12% 35 42% 38 46% 28 Puglia 39 22% 66 38% 70 40% - Sicilia 34 12% 135 46% 124 42% - Sardegna 55 24% 79 35% 95 41% 88 SUD 234 15% 379 34% 702 25% 128 ITALIA* 1.536 26% 1.103 18% 2.788 47% 523 (9%) (*) I Comuni di Milano e Napoli non hanno fornito il dato. Fonte: XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole 2018, Cittadinanzattiva

Servono 15-20 miliardi per il patrimonio edilizio scolastico

Cosa fare dunque in un Paese che investe di più, ma con grandi differenze regionali? Cittadinanzattiva ipotizza una cifra di 15\20 miliardi di euro per poter ricostruire e ristrutturare il patrimonio edilizio scolastico, un tema su cui non mancano le iniziative del governo giallo-verde. Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti ha sbloccato un miliardo di euro per l'antisismica e oltre 1,7 miliardi per la messa in sicurezza, ha chiesto la collaborazione dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, e del CNR per far partire una mappatura satellitare delle nostre scuole, e valuta - come Miur - la costituzione di parte civile nell'inchiesta sui lavori della nuova ala del plesso scolastico “Alfredo Aspri” di Sperlonga, in provincia di Latina, un'ala costruita senza fondamenta per risparmiare sui costi, in un appalto a massimo ribasso.



Anche Cittadinanzattiva riconosce l'aumentata sensibilità degli ultimi due governi nei confronti del tema edilizia scolastica, ma - avverte - bisogna fare in fretta. «Occorre fare indagini diagnostiche a tappeto sui solai e controsoffitti: è un provvedimento che costa poco e garantisce che si possano anticipare alcuni dei crolli» spiega Adriana Bizzarri, che ha curato il rapporto di Cittadinanzattiva. «Chiediamo uno snellimento delle procedure, maggior rapidità degli interventi nelle zone colpite dal sisma ma non solo, chiediamo controlli serrati perché il caso di Sperlonga ha scioccato chiunque. E chiediamo che si investa nella sicurezza sismica ricordando che 18mila dei nostri edifici sono in zona 1 e zona 2».

