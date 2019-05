Bologna, nuovi elementi nella ricerca dei mandanti della strage del 2 Agosto

La strage risale a 38 anni fa, ma c'è un ancora un processo in corso e un'inchiesta aperta, per cercare di aggiungere altri tasselli di verità sul più grave attentato, mai successo in tempo di pace: Bologna, 2 agosto 1980. Un processo che nel silenzio va avanti, con tante aspettative e una diversa impostazione: rileggere quella stagione di esplosivi e depistaggi secondo un'unica strategia della tensione. Da qui partono le Storiacce, sul numero di IL, il maschile del Sole24ore, in edicola dal 28 settembre per un mese. (Video di Felice Florio).

«Stanno emergendo nuovi elementi a dimostrazione che quell'attentato non fosse un gesto spontaneistico, ma inserito – riflette nella video intervista Paolo Lambertini, vicepresidente dell' Associazione familiari delle vittime del 2 Agosto – in un'unica strategia della tensione». Secondo già le indicazione della Cassazione.

La convinzione dei familiari delle Vittime è che dal dibattimento a carico di Gilberto Cavallini, esponente di spicco dei Nar, i Nuclei armati rivoluzionari, dove militavano anche Francesco Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva quali esecutori della strage, ci possa essere materiale anche per l' inchiesta sui mandanti della strage, portata avanti dalla Procura generale. E un impulso a quest' ultima indagine è arrivato anche dalle parti civili che con i loro esposti hanno portato nuovi elementi da approfondire: le tracce di in inquinamento iniziato prima della bomba, i pagamenti di Licio Gelli e poi spiegazioni nuove a fatti vecchi, grazie anche alla digitalizzazione. Come una mezza mille lire, ritrovata in una perquisizione a carico di Cavallini: poteva essere il lascia passare per l'accesso ai depositi di armi di Gladio.

Una battaglia portata avanti dall'associazione dei familiari delle Vittime, che continuano poi a chiedere la caduta effettiva di ogni segreto, su atti che non dovrebbero più essere coperti, come già stabilito dalla legge. Come dovrebbe avvenire anche per gli atti sulla strage di Ustica. «La direttiva Renzi è stata un passo avanti, ma non basta ancora», commentano.

C'è un calendario dolente, nella vita di Bologna. E superate le commemorazioni del 2 agosto e prima del 27 giugno - l'abbattimento del DC9 su Ustica, con 81 vittime, all'interno di uno «scenario di guerra», come stabilito da più sentenze, che hanno spalancato la porta anche ai risarcimenti per la compagnia aerea Itavia e per i parenti delle vittime, la città si prepara – il 13 ottobre- al ricordo dell'eccidio per mano di poliziotti che divennero killer, a bordo della Uno Bianca.

E c’è una preoccupazione che ora agita la città: che dopo la scarcerazione di Marino Occhipinti, un gregario della banda, possano allentarsi le maglie del carcere anche per i fratelli Savi, capi della banda. Ed è di questo che la presidente dell’associazione, Rosanna Zecchi, vuole parlare con i ministri della Giustizia e dell'Interno, Alfonso Bonafede e Matteo Salvini, invitati sotto le Due Torri.

Il numero di IL è dedicato alla “Città Global” e la rubrica “Storiacce” racconta “Le Lacrime di Bologna”, un viaggio attraverso le principali vicende giudiziarie della città, ancora aperte.

