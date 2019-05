Condominio, così si dividono le spese del riscaldamento

Sono trascorsi più di quattro anni da quando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento che ha introdotto, nei condomìni dotati di riscaldamento centralizzato, l'obbligo di installare i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore. Così da misurare i consumi di energia nei singoli appartamenti e scegliere la temperatura dei vari ambienti, abbassandola e alzandola entro i limiti di legge.

L’obiettivo è ridurre gli sprechi usando strumenti tecnologici in grado di controllare direttamente i consumi. Sebbene, in un primo momento, il termine per l'installazione di contabilizzatori e termovalvole fosse stato stabilito in una data anteriore al 2017 (con sanzioni comprese tra 500 e 2.500 euro per gli inadempienti), le difficoltà riscontrate “sul campo” hanno portato a prorogare tale termine al 30 giugno 2017.

A oltre un anno di distanza, però, sono numerosi i condomìni non ancora in regola, e anche le questioni sorte in merito alla ripartizione dei costi. La guida rapida dell'Esperto risponde, in allegato al Sole 24 Ore di lunedì 1 ottobre, offre una panoramica delle questioni più controverse al'interno dei condomìni con le indicazioni di come risolverle.

Fattura elettronica, un numero speciale dell’Esperto risponde

Dalle modalità di emissione a quelle di ricezione e conservazione. Il fascicolo dell'Esperto risponde in edicola lunedì 1° ottobre, propone un numero speciale interamente dedicato ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica. Con le soluzioni ai principali quesiti inviati dai lettori del Sole 24 Ore alla casella di posta elettronica attivata per l'occasione. Mancano infatti tre mesi all'entrata in vigore delle novità sull'e-fattura. Ma molti aspetti meritano ancora di essere chiariti e approfonditi, affinché cittadini, professionisti e imprese non si ritrovino “spiazzati” dalle nuove regole.

Professionisti, così le plusvalenze dello studio

Seconda punta della serie “Dalla parcelle alle tasse” dedicata alle problematiche fiscali legate ai compensi dei professionisti. In primo piano, plusvalenze o minusvalenze legate al rinnovo dello studio o delle attrezzature e entrate che un lavoratore autonomo realizza nell'attività esercitata non consistono esclusivamente nei compensi professionali. Capita di frequente che nel corso della vita lavorativa il professionista debba rinnovare i beni strumentali, oramai diventati inutilizzabili o obsoleti, come nel caso di computer, arredi dello studio e autovettura. Il professionista può vendere questi beni o, come capita spesso, destinarli a esigenze personali, quindi ad un utilizzo al di fuori dell'attività professionale.

