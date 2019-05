Deficit al 2,4%, ma così non si torna a crescere

Tutto sembra tranne che una manovra per la crescita. È secco il giudizio espresso dagli economisti di Prometeia sulla “manovra del popolo” annunciata dal governo giallo-verde. L’aver più o meno triplicato l’obiettivo del deficit/Pil rispetto alla soglia inizialmente concordata con l’Europa potrebbe infatti rivelarsi, peggio ancora che un’impresa dannosa, un’impresa inutile.

L’impianto della manovra, osservano gli economisti, sembra infatti essenzialmente orientato a misure di mero trasferimento e non a interventi che possano sostenere la crescita potenziale del paese. Invece di agire come vitamina per lo sviluppo, della quale il nostro paese avrebbe un gran bisogno visto che l’aumento reale del prodotto quest’anno non supererà l’uno per cento e nel 2019 sarà pari nel migliore dei casi allo 0,9 per cento, un intervento di bilancio fatto solo di misure di trasferimento (il condono, le pensioni di cittadinanza) non ha nessuna chance di sostenere la crescita potenziale.

Diviene dunque assai poco credibile quel target dell’1,5 per cento per l’aumento del Pil che il governo si accinge a scrivere nella Nadef, mentre uno stentato incremento del Pil al di sotto dell’uno per cento appare come un destino assai probabile nel prossimo triennio. Anche perché, è il ragionamento di Lorenzo Forni, segretario generale di Prometeia, il maggior impatto delle misure espansive ha purtroppo buone chance di essere completamente rimangiato dall’aumento del costo del debito dovuto alla crescente incertezza e alla salita degli spread, connessa anche a un quadro nel quale il rapporto fra stock del debito e Pil tende a salire.

La preoccupata diagnosi del centro studi bolognese trova del resto conferma nel sentiment degli operatori di mercato. Come gli analisti di Barclays, secondo i quali, a prescindere dalle capacità del governo italiano di negoziare o meno un accordo con la Commissione europea, con la manovra annunciata aumenta il rischio che il rating dell’Italia , che verrà rilasciato a fine ottobre da Moody's e da Standard & Poor's, possa scendere di un gradino.

Insomma, il problema non è quale sarà il giudizio della Commissione Ue, ma cosa ne penseranno gli investitori, quelli chiamati a finanziare il maggior deficit. Infatti, affermano ancora gli esperti di Barclays Research, la scelta aggressiva di andare a un forte deterioramento del saldo primario di bilancio, combinata con il recente allentamento dell’impegno nel campo delle riforme supply-side in grado di sostenere la crescita, finiranno con il rinfocolare i timori dei mercati sulla sostenibilità del debito italiano, esponendo il Paese a forti oscillazioni della fiducia.

