Spread, com’è difficile comprendere l’indice della rabbia italiana

Ci sono poche parole più invise agli italiani di «spread». E indigeste, per la recente eredità e il frequente ricordo del rischio che corre lo stellone italico. Per questo lo spread è diventato per gli italiani un indicatore della rabbia: ci ricorda quanto siamo indebitati e dipendenti dal debito per le scelte di politica economica; ci ricorda gli errori del passato e la frustrazione di non essere stati capaci di rimediarvi.

Ma soprattutto ha un torto: ci dice che per quanto ci possiamo sforzare di fare i bravi, bene non stiamo. E per questo il differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato italiani e tedeschi, reo di mancato narcisismo italico di fronte agli irreprensibili tedeschi, ha il torto di ricordarci la nostra vulnerabilità. E per questo ce la prendiamo con lui: anche se lo spread è il termometro, non la malattia (l’eccesso di debito e di deficit). Un po’ come il degente riottoso che se la prende con il medico (ossia l’Europa) che gli prescrive un miglior regime alimentare - pardon, una più attenta disciplina di bilancio: evitando gli eccessi, dannosi, nel medio e lungo termine.

Gli italiani sono innamorati dei propri difetti (tanto che alcuni li considerano pregi) e per questo non amano che qualcuno li richiami. Anche se in un passato nemmeno troppo lontano lo spread, prima del 2011, aveva assunto un suono dolce per gli italiani: monitorava negli anni 90 il processo di avvicinamento dell’Italia alla nascitura area euro e, periodicamente, registrava l’avvicinamento lento e inesorabile tra il rendimento dei BTp decennali e i Bund, gli omologhi titoli tedeschi.

Il doloroso ricordo

Poi è arrivato il 2011: una crisi finanziaria internazionale che nell’Italia trova un corpo indebolito e poco protetto dai numerosi virus in circolo. I rimedi non sono stati all’altezza, con le quattro finanziarie varate d’estate in poche settimane, un vertice europeo drammatico con Giulio Tremonti messo alle strette dai partner, un autunno caldissimo che ha sfociato nelle dimissioni di Silvio Berlusconi il 12 novembre. L’allarme, forte, lo suonava proprio lo spread, che aveva toccato in quei giorni 574 punti, con il rendimento del Btp che schizza al 7,47% (negli ultimi anni, grazie al Qe messo in campo dalla Banca centrale europea, ha toccato un livello minimo di 88 punti il 12 e il 16 marzo 2015).

I trigger culturali

È possibile che quanto accaduto sette anni fa sia di deterrente ad analoghi errori in materia di politica economica? Lecito dubitarne, eccome. Perché sulla confusione tra termometro e malattia, nel corso degli anni, rischia di costruirsi una ideologia, una sottocultura: “lo spread è un’arma che affama i popoli obbligandoli a sottostare ai diktat delle banche”, si legge spesso sui social, dove si trovano a portata di click spiegazioni semplici a fenomeni complessi: in cui la teoria del complotto contro l’italico stellone trova giustificazione.

Comprensibile, forse, visto che la memoria del passato meno recente - quella relativa quando a sacrifici corrispondevano risultati - ha lasciato il posto alla memoria di breve: quella del decennio post-Lehman caratterizzata da recessione, perdita di posti di lavoro per via della crisi e per via della pervasività delle tecnologie (vedi il caso Amazon), l’arrivo massiccio di immigrati sulle coste italiane. Un mix di ingredienti che ha procurato il mal di stomaco a sentire parole come debito pubblico e spread: in un riflesso pavloviano, cui è difficile sfuggire.

“L’effetto del rialzo dello spread è una spesa per interessi sul debito in crescita: ben oltre i 55 miliardi stimati . Da inizio anno, il rendimento medio dei BTp italiani è passato dall’1,2% al 2,44% (dato di agosto)”





Gioca, purtroppo un deficit cognitivo e culturale rilevante: il 63% degli italiani è ineducato finanziariamente, ossia non è in grado di rispondere alle domande di base su inflazione, diversificazione e tassi di interesse. Lo ha registrato l’ultimo sondaggio realizzato da Gallup a livello internazionale e curato da Annamaria Lusardi, che guida ora il Comitato per l’educazione finanziaria che ha organizzato per tutto il mese di ottobre numerose iniziative sul tema. Gioca purtroppo anche il fattore analfabetismo funzionale: l’Ocse ha rilevato che il 47% degli italiani non comprende davvero il significato di ciò che legge, ossia è «incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità». Pesa l’eccessivo uso degli smartphone? Può darsi, ma non solo.

Numeri alla mano

Perché al di là di tutto, sarebbe di tutta utilità andare oltre a queste reazioni “di pancia” per scoprire, magari, che le cose sono diverse da come vengono sintezizzate. I fatti dicono che la cura del proprio debito è fondamentale per la stabilità degli Stati e la serenità delle famiglie. Un recente studio della Banca Centrale Europea curato da Antonello D'Agostino e Michael Ehrmann (“The pricing of G7 sovereign bond spreads the times, they are a-changing”) da cui emerge che ad ogni aumento del 10% del debito pubblico corrisponde un ampliamento dello spread di 100 punti base.

Il che ha avuto un impatto sui conti delle famiglie: secondo uno studio pubblicato dal Sole 24 Ore sulle oscillazioni dello spread, chi avesse stipulato un mutuo a tasso variabile nel 2006 avrebbe visto nel colmo della crisi del 2011 rincarare la rata del 23%: da quei picchi la rata si è ridotta nel 2015 del 43%. Questo per il passato, ma i professionisti della finanza provano a fare calcoli prospettici, mettendo in relazione le scelte di politica economica - la fissazione di un deficit/Pil al 2,4%, ad esempio - con il rendimento dei BTp, come spiegato in questi giorni, che inevitabilmente non può che salire fino al 3,5%.

Il che significa una spesa per interessi in crescita, ben oltre i 55 miliardi stimati oggi. Da inizio anno, il rendimento medio dei BTp italiani è passato dall’1,2% al 2,44% (dato di agosto), oltre il doppio, a causa soprattutto delle dichiarazioni “corsare” degli esponenti della maggioranza di governo. Tutte indicazioni che razionalmente spingono i singoli - e i governanti - a farsi carico di una dinamica non semplice da gestire - legittimamente verrebbe voglia di rinunciare e accusare gli altri dei propri errori - ma necessaria.

