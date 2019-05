Bologna, riapertura record dell’autostrada meno di due mesi dopo l’esplosione del 6 agosto

Lunedì mattina il nodo autostradale di Bologna dovrebbe tornare interamente transitabile, dopo la tremenda esplosione del 6 agosto in un incidente provocato da un'autocisterna carica di gas. I due cavalcavia crollati per lo scoppio sono stati ricostruiti.



Erano quelli del ramo Casalecchio dell'A14 in direzione nord (utilizzato da chi proviene da Firenze per andare verso Padova e Ancona) e della carreggiata della tangenziale di Bologna compresa tra le uscite 2 e 3 in direzione San Lazzaro.

Durante il weekend dovrebbero essere terminati i collaudi, in modo da permettere la riapertura lunedì, in anticipo rispetto ai due mesi previsti. D'altra parte, non si trattava di lavori particolarmente complessi.



Costi coperti dalle assicurazioni

I costi saranno poi rimborsati dalle due assicurazioni che avevano sia l'autocisterna esplosa sia l'azienda proprietaria. Le compagnie sono pronte a risarcire anche i numerosi danni provocati agli edifici intorno al luogo dell'esplosione. Non bisogna comunque illudersi che i non ci saranno più disagi alla circolazione autostradale in zona: proprio nel luogo dell'incidente le code (proprio come quella che c'era al momento del disastro, non vista dall'autista dell'autocisterna) sono da anni quotidiane, perché lo svincolo per immettersi sul tracciato principale dell'A14 (all'altezza di Borgo Panigale) spesso non è in grado di smaltire il traffico.

