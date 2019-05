Boccia ribadisce: Confindustria non è diventata leghista

Confindustria non è diventata leghista. Dopo le polemiche sulla presunta apertura del presidente Vincenzo Boccia alla Lega, lo stesso Boccia fornisce l'interpretazione corretta della sue parole, a scriverlo è l’agenzia di stampa askanews che ha sentito il leader degli industriali. «A Vicenza - spiega Boccia - abbiamo detto che noi non distinguiamo i diversi colori all'interno del governo: i provvedimenti che vengono adottati sono addebitabili a tutto il governo. Il governo, infatti, è uno e si assume la responsabilità di quello che fa. Se fa provvedimenti punitivi verso le imprese, come il decreto dignità o la class action, o se nella legge di bilancio dovesse mancare un secondo pilastro su competitività delle imprese e maggiore occupazione e se i requisiti e le condizioni per il reddito di cittadinanza diventassero disincentivi per il lavoro e l'occupazione, la responsabilità sarebbe di tutti. Perciò la Lega deve far comprendere chiaramente qual è la linea. Non si può essere pro imprese sui territori e contro a livello nazionale. In questo senso le nostre aspettative sono elevate, anche data l'interlocuzione che i nostri hanno con i governatori leghisti a livello locale».

E sulla manovra «la nostra linea - continua - è più lavoro, più crescita e meno debito. In questo senso aspettiamo di vedere la composizione della legge di bilancio. La nostra attesa è che le risorse siano impiegate per lavoro e investimenti e non esclusivamente su misure di tipo assistenziale. È evidente che tutto ciò deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali giustamente richiamati dal Presidente della Repubblica».

