Pd in piazza contro governo e manovra, l’incognita della partecipazione

L’appuntamento è alle ore 14 in piazza del Popolo a Roma. Non un indirizzo qualsiasi: è il luogo delle grandi manifestazioni, la piazza per antonomasia della Cgil degli anni d’oro. Per il Pd che chiama al raduno il suo popolo contro governo e manovra è insieme una opportunità di rilancio della sua immagine ma anche un rischio.

L’incognita partecipazione

È un rischio perché una piazza così grande non è facile da riempire. E gli uomini della maggioranza sono lì ad aspettare per poter gridare al flop («Ci saranno quattro gatti» ha detto già ieri Matteo Salvini). Per questo, per raggiungere l’obiettivo, il partito ha messo in moto una macchina poderosa che dovrebbe portare a Roma da tutta Italia 200 pullman e 6 treni. Così, almeno, dicono gli organizzatori anche se sul territorio si apprende di qualche pulmann disdettato. In piazza prenderà avvio anche la campagna “Pd in ascolto” con la distribuzione di un questionario sull’Italia che verrà compilato già sui pullman dai manifestanti, assistiti da 50 giovani operativi con ipad dedicato. Il materiale di lavoro rielaborato sarà poi parte fondamentale del prossimo forum nazionale previsto a Milano a fine ottobre. In piazza sono state inoltre invitate tutte le associazioni sociali più importanti da Arci ad Acli ai sindacati.

La scaletta

La scaletta è pronta: sul palco esponenti della società civile, operai, disoccupati, sindaci che protestano contro il taglio dei fondi destinati alle periferie.

Ad aprire la manifestazione il presidente del municipio val Polcevera di Genova, Federico Romeo, che guiderà la delegazione genovese contro il “decreto del nulla” del governo dopo il crollo del ponte Morandi. Poi, una testimonianza dei Giovani democratici per spiegare le iniziative sui territori; un insegnante sui problemi della scuola; una mamma per affrontare il tema vaccini; e ancora, le associazioni antimafia, i lavoratori dell’Ilva. In chiusura l’intervento del segretario Martina.

La sida dell’unità

La battaglia per il Congresso, per qualche ora, sembra essere finita in secondo piano. Tutti i big del partito hanno infatti risposto positivamente all’appello del segretario Martina. La sfida è anche dare una prova di unità dopo mesi di divisioni laceranti. In piazza ci saranno tutti. Da Nicola Zingaretti a Graziano Delrio, da Carlo Calenda, a Paolo Gentiloni, ad Andrea Marcucci. Torna a mettersi in gioco anche Matteo Renzi che chiama «alla resistenza civile» contro il governo giallo-verde. I prossimi mesi del partito dipenderanno, almeno in parte, anche dalla riuscita della manifestazione di oggi.

© Riproduzione riservata