Pd unito in piazza contro il governo: «Siamo 70mila». Renzi: rischio deriva venezuelana

Il popolo del Pd in piazza. Dalle 14 militanti e leader del Partito democratico stanno manifestando in piazza del Popolo a Roma contro il governo e contro la manovra. Secondo gli organizzatori sono presenti 70mila manifestanti. Il primo a far sentire la sua voce è stato l’ex segretario ed ex premier Matteo Renzi. «Uniti contro la deriva venezuelana», ha twittato ancora prima di arrivare in piazza. Poi è stata la volta dell’ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda: «Mi sembra una buona ripartenza non solo per il Pd: in piazza ho visto tante persone che non sono del Pd ma che vogliono opporsi a questo governo populista» ha detto appena arrivato in piazza.

Il segretario Martina: la manovra è una truffa

È stato il segretario Maurizio Martina a dare il benvenuto alla piazza: «Questa non è la manovra del popolo, è la truffa per il popolo. Come sempre, la nostra gente ci sa stupire. Soffre e lotta, si mette in gioco e partecipa. Questa piazza è per l’italia». Poi, rivolto ai partecipanti ha detto: «Grazie a tutti voi! Questa è la piazza del risveglio democratico. Ad alcuni piacciono i balconi, a noi la piazza». Intanto, i militanti giunti da tutta Italia hanno subito cominciato a intonare Bella Ciao e l’inno di Mameli. Molti hanno anche urlato “unità, unità, unità”, rivolti ai leader del partito.

In piazza anche Zingaretti

In piazza c’era anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segretaria (ma non uomo dei renziani): «Bellissima piazza. La destra non si illuda: siamo qui, tantissimi, per l'Italia», ha scritto su twitter. «Oggi – ha aggiunto il governatore – chi già teneva le bottiglie di champagne, perché loro brindano a champagne, per brindare al fallimento del Pd rimetta le bottiglie a posto e si prepari perché il partito combatterà dalla Val D’Aosta alla Sicilia per salvare l’Italia». Poi Zingaretti ha commentato la frase di Di Maio sulla «abolizione della povertà»: «Una frase che si commenta da sola. L'unica cosa che hanno abolito è il buon gusto».

Renzi replica a Di Maio

Quella del Pd non può che essere una piazza “contro” e dunque da lì Renzi ha replicato duramente al leader Cinque stelle Di Maio che aveva accusato Pd e Fi di fare terrorismo mediatico per far alzare lo spread. «Di Maio deve giustificare il flop della manovra di bilancio e parla di terrorismo mediatico. Andiamo con ordine Gigino: quella dei media si chiama informazione. Il terrorismo è quello dei brigatisti e degli estremisti. La tua invece si chiama solo cialtronaggine #PiazzadelPopolo». Una opposizione al governo che ha unito tutto il Pd: significativo l’abbraccio tra i due ex premier Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, dopo le tensioni dei mesi scorsi.

L’ex segretario: serve resistenza civile

Prima invece su Facebook aveva spiegato il perché del corteo dem: «È giusto stare in piazza contro questo Governo - incalza Renzi -. Questi incompetenti mettono a rischio l’economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. Noi dobbiamo reagire, senza paura.E farlo senza divisioni interne, basta con le polemiche. Lottare colpo su colpo. E organizzare forme di resistenza civile contro la deriva venezuelana di Di Maio e Salvini. L’Italia è stata resa grande dal lavoro, dal sudore, dalla fatica e non dall’assistenzialismo. Non lasciamo il futuro a chi vuole vivere di condoni e sussidi. Senza paura, amici».

Calenda: È importante essere qui

Quanto a Calenda, l’ex ministro rivela: «Sono 25 anni che non vado ad una manifestazione. È importante essere qui e far sentire la nostra voce contro il governo. Il primo compito di un governo è mantenere in ordine il Paese e non solo i conti, e il governo non lo sta facendo. I populismi quando sono basati sulle menzogne poi si sciolgono presto, per questo è importante far sentire la nostra voce».

