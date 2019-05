Stop ai vecchi diesel in Pianura Padana da lunedì: la mappa di divieti e deroghe

Lunedì 1° ottobre 2018 scatta il blocco delle auto diesel più inquinanti in tutta la Pianura Padana, ma orari e norme non sono omogenei. Secondo stime elaborate dal Sole-24 Ore su dati Unrae, i nuovi limiti riguarderanno 1,1 milioni di esemplari che prima non erano toccati. Alle misure antismog, previste dal «Nuovo accordo per la qualità dell'aria nel bacino padano» d’intesa con il ministero dell'Ambiente, hanno aderito Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto mentre il Piemonte ha annunciato uno slittamento dei tempi.



Ecco la mappa con gli orari e i tipi di diesel coinvolti nel provvedimento:

Lombardia

In Lombardia è previsto l’orario più esteso: dalle 7,30 alle 19,30 ma non nei festivi compresi quelli infrasettimanali.

A livello di categorie di auto diesel questa la situazione:

- le Euro 4 possono circolare:

- le Euro 3 e inferiori vengono bloccate.

Vengono fermate anche le auto a benzina fino a Euro 2

Veneto

Orario 8,30-18,30 dal lunedì al venerdì;

- blocco dei diesel Euro 3 e precedenti;

- blocco dei benzina Euro 1 e Euro 0.

Le deroghe:

a) coloro che hanno un Isee pari o inferiore a 16.700 euro (certificazione da tenere sempre in macchina);

b) chi ha più di 70 anni;

c) chi non può recarsi a lavoro con mezzi pubblici;

d) i veicoli che servono per il tragitto casa-fermata del trasporto pubblico.

Emilia-Romagna

Orario 8,30-18,30 giorni feriali più la prima domenica del mese.

- blocco dei benzina Euro 1 e Euro 0;

- blocco dei diesel Euro 4 e precedenti



Possono circolare i mezzi car pooling con almeno 3 persone a bordo

Le normative coinvolte

Le misure antismog non sono uniformi in tutto il vasto territorio interessato e fanno capo, oltre che ai Piani integrati regionali - e quindi agli assessorati all'ambiente di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto - alle amministrazioni comunali delle località con più di 30mila abitanti che dovrebbero aver predisposto le delibere attuative.



Le mancate delibere nei Comuni

Effettuando una ricerca attraverso gli elenchi dei Comuni interessati, si scopre che in molti casi queste norme e queste modalità non sono state decise e quindi non sono ancora a disposizione degli utenti.

In Piemonte

Slittano in Piemonte i divieti anti smog, che dovevano scattare lunedì come in tutta la Pianura Padana. La retromarcia dopo la decisione della Regione di inserire alcune deroghe per esentare dal divieto alcune categorie, tra cui gli ambulanti, gli artigiani e chi vive o lavora in una zona non servita dai mezzi pubblici. Lunedì potranno quindi circolare liberamente i veicoli euro 3

diesel. Giovedì si riunirà il tavolo delle autorità locali per decidere la nuova tempistica.



Le previsioni per il Piemonte (quando finiranno le deroghe)

Stop definitivo per tutto l'anno e 24 ore su 24 per tutti i veicoli Euro 0; stop per i 12 mesi - dalle 8 alle 19 - dei diesel Euro 1 e 2, mentre i diesel Euro 3 sono bloccati per sei mesi, cioè fino al 31 marzo 2019 negli stessi orari.

Le deroghe:

gli ambulanti;

gli artigiani ;

chi vive o lavora in una zona non servita dai mezzi pubblici.

