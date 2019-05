L’educazione finanziaria parte dall’informazione: tutte le iniziative del Sole 24 Ore

Ottobre mese dell’educazione finanziaria: Il Gruppo 24 ORE in pista con iniziative su carta, web, social e radio. Approfondimenti, analisi e iniziative interattive per aiutare i risparmiatori a difendersi in ogni campo. Numerose le iniziative messe in campo dal Gruppo 24 Ore per ottobre in materia di alfabetizzazione finanziaria, in occasione del mese dell'educazione finanziaria organizzata dal Ministero dell'economia e dal Comitato nazionale per l'educazione finanziaria ufficialmente partito un anno fa, guidato da Annamaria Lusardi.

Il Sole 24 Ore seguirà i principali eventi in programma nel corso del mese e dedicherà al tema dell'educazione finanziaria una guida di 96 pagine che sarà disponibile in edicola insieme al quotidiano nel mese di ottobre. Una pubblicazione, realizzata in collaborazione con il Comitato per l'educazione finanziaria, che guiderà per mano i lettori nelle decisioni di base del denaro.

VIDEO / L’intervista ad Annamaria Lusardi

Per l'occasione verrà varato all'interno del sito www.ilsole24ore.com un nuovo canale dedicato al risparmio, a cura della redazione di Plus24 (il settimanale dedicato alla finanza e al risparmio in edicola ogni sabato con il quotidiano). Approfondimenti, analisi, guide per tutelare i lettori in tutti i campi: dalla relazione con le banche e le assicurazioni, alla comprensione degli strumenti finanziari di base.

Inoltre sul sito web del quotidiano saranno disponibili una serie di video per guidare il pubblico nelle decisioni quotidiane legate alla finanza personale: dalla scelta del mutuo a come ridurre i costi dei conti correnti, da come evitare le truffe finanziarie ai fattori da considerare per costruirsi una pensione di base.

Le pagine social del Sole 24 Ore ospiteranno una serie di iniziative interattive, nell'ambito dell'alfabetizzazione finanziaria: su Facebook verrà trasmessa una rassegna di videoforum condotti da Marco lo Conte nel corso del quale il pubblico potrà intervenire in diretta, ponendo le proprie domande agli esperti in studio. Su Igtv, la tv di Instagram, verranno pubblicati video e pillole dedicati alle informazioni di base sul risparmio.

Anche Radio 24 partecipa a “Ottobre - mese dell'educazione finanziaria”. Si parte lunedì 1 ottobre nel programma Due di denari condotto da Debora Rosciani e Mauro Meazza con la presentazione dell'iniziativa con Roberto Basso, Direttore Comunicazione Istituzionale del Ministero dell'Economia. Martedì 2 il programma ospiterà Giuseppe D'Agostino, Vice Direttore Generale della Consob per presentare la “World Investor Week”, la Settimana mondiale dell'investitore. Giovedì 4 ottobre una puntata speciale nella rubrica Investire Informati con Magda Bianco di Bankitalia e Giovanna Boggio Robutti di Feduf, Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio. Da lunedì, e per ogni lunedì di tutto il mese, verranno proposte le “audio-pillole del risparmio” e verranno raccontate le varie iniziative condotte su tutto il territorio nazionale.

Inoltre sempre su Radio 24 a Focus Economia condotto da Sebastiano Barisoni il tema dell'educazione finanziaria verrà affrontato partendo dai temi dell'attualità e verranno approfondite le tematiche affrontate nella Guida del Sole 24 Ore. Nel corso della trasmissione verranno di volta in volta spiegati i termini finanziari utilizzati.

L'Agenzia di Stampa Radiocor offrirà due volte al giorno un quadro di tutti gli appuntamenti previsti sul territorio nazionale dedicati a questo importante tema.

© Riproduzione riservata