Manovra, il pressing di Mattarella sul Premier

È stato il primo faccia a faccia dopo quel vertice notturno in cui il Governo ha deciso di alzare l’asticella del deficit al 2,4% e dunque molti passaggi andavano spiegati e chiariti. E Sergio Mattarella li ha voluti sapere direttamente dal premier che ha chiamato al Quirinale per un colloquio de visu. C’è chi ha letto in questa mossa un pressing crescente del capo dello Stato per capire bene come evolva la stesura della legge di bilancio, come si intendano gestire i rapporti con l’Ue e raffreddare i mercati ma al Colle - pur confermando che sono questi i temi sul tavolo - ieri parlavano di un incontro collaborativo. Certo, Mattarella non avrà gradito gli attacchi che gli sono arrivati soprattutto dai 5 Stelle all’indomani dei suoi richiami alla Costituzione sull’equilibrio di bilancio e avrà ben spiegato a Giuseppe Conte che lui non tifa per lo spread come gli attribuiscono alcuni esponenti della maggioranza. Così come è piuttosto evidente che la risposta di Salvini sull’Europa – quel «me ne frego» – ha un senso solo in una piazza non per chi deve governare il percorso della manovra. Come infatti prevede pure la Costituzione, il documento di finanza pubblica deve essere condiviso con l’Ue per la semplice circostanza che l’Italia è dentro un’Unione economica e monetaria. Non fuori. E dunque la legge di bilancio non può essere un atto unilaterale.

E se al Colle parlano di spirito collaborativo e lo stesso clima viene raccontato da Palazzo Chigi in un comunicato, la tensione resta. Anche quella nota diramata dagli uffici di Conte dove si legge che si è trattato di «un incontro - come ce ne sono regolarmente - per un aggiornamento sulla manovra e sul decreto sicurezza che è in arrivo al Quirinale» chiarendo che «si è trattato di un proficuo scambio svoltosi in un clima sereno e costruttivo» viene poi seguita da un’altra in cui si ribadisce che non ci si muove dal 2,4% di deficit e che non si è parlato di Tria (ieri si rincorrevano di nuovo voci di dimissioni). Insomma, non è stato un colloquio “regolare” anche perché non sono giorni propriamente ordinari. Basta guardare quello che è successo ieri: il ministro Tria che partecipava all’Eurogruppo e dava conto del cambio in corsa degli impegni presi sul deficit (peraltro decidendo di tornare in anticipo a Roma); le nuove tensioni sui mercati e sullo spread che ha chiuso in salita oltre i 280 punti; e la batteria di altolà arrivati dai vertici europei. Anche se l’incontro si è svolto prima che tutto ciò accadesse, il clima di questi giorni portava dove si è arrivati ieri. E allora c’era ben poco della routine in quel faccia a faccia in cui Mattarella ha voluto sapere da Conte come intenda governare i fronti che si stanno aprendo e come pensa di mettere il Paese al riparo dai rischi che si potrebbero affacciare.

Nessuna invasione di campo nel merito delle misure, anche perché la scrittura della manovra è in alto mare, ma una ricognizione preventiva per capire se l’Esecutivo abbia in mente gli strumenti e le azioni per affrontare la fase delicata che si è aperta. E per offrire la collaborazione del Colle.

© Riproduzione riservata