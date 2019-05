Ponte Genova, il sindaco Bucci è il commissario straordinario

A 51 giorni dal crollo del Ponte Morandi, e a sei giorni dall’entrata in vigore del decreto Genova, arriva il nome del commissario straordinario per la ricostruzione.

«Questa mattina il Presidente del Consiglio Conte mi ha comunicato, come previsto dal #Decreto, l'intenzione di procedere alla nomina del Sindaco Bucci come Commissario straordinario alla ricostruzione del #pontemorandi di #Genova. La regione ha già risposto con parere favorevole». Lo ha scritto su Twitter il presidente dellam Regione Liguria Giovanni Toti.

Si sbollca dunque lo stallo che nasceva dai veti incrociati di M5s e Lega. «Oggi il presidente del Consiglio scioglie la riserva, ieri sera abbiamo affrontato tutte le criticità, tutte le questioni. Il nome oggi lo conoscerete», aveva annunciato nella mattinata di giovedì 4 ottobre il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio.

Questa mattina il Presidente del Consiglio Conte mi ha comunicato, come previsto dal #Decreto, l’intenzione di proc… https://twitter.com/i/web/status/1047769842189832192 – Giovanni Toti(GiovanniToti)

Tramontata dunque la candidatura dell'imprenditore Claudio Gemme, voluto dalla Lega. Sul suo nome il premier Giuseppe Conte avrebbe manifestato più di una perplessità per un possibile conflitto di interessi, anche se non più tardi di 24 ore fa Di Maio lo aveva difeso, affermando che non c’erano aolternative al suo nome.

Gemme è stato dirigente del gruppo Fincantieri e la sua casa di famiglia è stata coinvolta nella tragedia del Ponte. Di contro, il M5S avrebbe avanzato il nome del fisico Roberto Cingolani, sul quale però è arrivato lo stop della Lega. E allora, l’accordo politico è stato raggiunto su Bucci con il Movimento che potrebbe essere convinto da un elemento: con Bucci commissario le stilettate contro il governo del governatore ligure Giovanni Toti potrebbero affievolirsi. E proprio il presidente della Regione ha chiesto che «si facciano bene e con serietà le verifiche prima di procedere con una nomina di cui dobbiamo essere tutti convinti».

GUARDA IL VIDEO / Genova attende il commissario, Toti attacca Toninelli

Alla 5:15 circa è transitato sotto il ponte Morandi il primo treno sulla linea ferroviaria ripristinata dopo il crollo del 14 agosto scorso. È stata congelata intanto la seconda tranche dei contributi a fondo perduto agli sfollati su cui Autostrade, Regione Liguria, Comune di Genova e cittadini

avevano avviato una trattativa. Secondo uno degli esponenti del comitato di sfollati, «è evidente che si stanno chiudendo i rubinetti. Il nostro timore è che siano a rischio anche gli indennizzi sulle case».

«Gemme possiede know how che serve»

Il vicepremier M5s ha difeso la candidatura di Gemme. «Per me è un nome che viene da Fincantieri, ha quel 'know how' di quell'azienda cui noi vogliamo far costruire il ponte ed è una persona di Genova e ha addirittura i genitori sfollati, quindi è una persona motivata del territorio».

Bucci: commissario? Aspetto decisione del governo

Dal canto suo, il sindaco Bucci non si sbilancia sulla sua possibile nomina a commissario incaricato per la ricostruzione. «La decisione non è mia, io aspetto quella del Governo», ha detto il primo cittadino, «non so nulla ma sono pronto a collaborare con il commissario, chiunque esso sia».

L’8 ottobre prima manifestazione di protesta a Genova

Intanto, lunedì 8 ottobre il capoluogo ligure sarà attraversato dal primo corteo di protesta degli abitanti della Valpolcevera dopo il crollo del ponte Morandi. La manifestazione, organizzata dal gruppo “Oltre il ponte c’è...”, nato su Facebook , chiede la riapertura delle strade di sponda, la difesa dei posti di lavoro e la tutela del diritto alla salute. «Capisco benissimo le esigenze di questi cittadini che vogliono dimostrare che hanno bisogno di supporto e che devono avere il ponte ricostruito il più in fretta possibile» ha dichiarato il sindaco Bucci, «è la stessa cosa che abbiamo sempre detto noi».

© Riproduzione riservata