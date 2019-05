Moscovici: in Italia governo euroscettico e xenofobo

Come gli ungheresi «anche gli italiani hanno optato per un governo decisamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio, sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei». Lo ha detto il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici secondo quanto si legge nel testo, diffuso alla stampa, del suo intervento ad una conferenza presso la sede di Parigi dell'Ocse. Moscovici ha centrato il suo intervento sugli errori commessi dalla Ue nella gestione della crisi greca e finanziaria, sui rischi del populismo e del nazionalismo in Europa mettendo in guardia dall’«asse illiberale e nazionalista che si consolida nell'Europa centrale sotto la guida del premier ungherese Orban».

Salvini: Moscovici parla a vanvera, Italia non razzista

Parole, quelle del commissario Ue, criticate dal vicepremier e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, per il quale «Moscovici parla a vanvera, in Italia

non c'è nessun razzismo o xenofobia, ma finalmente un governo scelto dai cittadini che ha bloccato gli scafisti e chiuso i porti ai clandestini. Siamo stufi degli insulti che arrivano da Parigi e da Bruxelles».

Moscovici: faremo rispettare le regole

L’Italia? «Faremo rispettare le regole» ha detto il commissario Ue, aggiungendo - a margine dell'International Economic Forum of the Americas presso la sede Ocse di Parigi - che una «crisi tra Bruxelles e l'Italia sarebbe assurda». E però - ha avvertito - «dobbiamo procedere tappa per tappa: aspettiamo per il 15 ottobre il progetto di bilancio italiano come quello degli altri Paesi della zona euro». Dopodiché, ha proseguito, «avremo un dialogo con il governo italiano sulla base di numeri dettagliati, non solo al livello del deficit ma anche del deficit strutturale che è più importante, la traiettoria di crescita, la traiettoria di debito». «La Commissione Ue - ha aggiunto - è presente per far rispettare le regole, che assicurano che un debito importante come quello italiano, come anche i debiti pubblici degli altri Paesi, siano sotto controllo».

«Con 2,4% rischi su deficit strutturale»

In Europa «abbiamo delle regole abbastanza precise», che «non sono stupide» e «dicono che il deficit nominale deve essere contenuto, sotto al 3% e che il deficit strutturale deve migliorare». «Con il 2,4% - ha avvertito Moscovici - c'è un rischio, è possibile che il deficit strutturale non sia nella traiettoria fissata dal patto di stabilità e crescita». E ha aggiunto che «la Commissione europea ha un ruolo istituzionale, iscritto nei trattati, che applica e che fa in modo assolutamente tecnico. Ci guardiamo bene dal fare ingerenze nella politica interna, non lo facciamo e non lo faremo, siamo semplicemente i guardiani dei trattati. Bisogna capirlo, dobbiamo essere rispettati come tali, né più né meno».

«Revisione manovra è buon segnale»

Per rispondere al rischio di bocciatura immediata della manovra in Ue e per provare a calmare i mercati e lo spread, Lega e M5s (lo ha nei fatti spiegato anche il premier Conte) hanno aperto a una discesa più accelerata del debito, anche con la disponibilità ad abbassare il deficit per il 2020 e il 2021 sotto la previsione iniziale del 2,4%, fino al 2 per cento. Il fatto che la «traiettoria pluriannuale» sul deficit «sia stata rivista è un buon segnale» ha detto il commissario Ue. «Questo - ha aggiunto Moscovici - dimostra che le autorità italiane ascoltano le preoccupazioni e le osservazioni dei partner, tra cui la Commissione europea. Poi bisognerà conoscere i dettagli e giudicare il budget 2019 per ciò che è».

In questo contesto è «improprio» parlare di procedure di infrazione. «Ricordo semplicemente quelle che sono le regole: la Commissione Ue è incaricata dai trattati, questo è il suo ruolo, poi spetta a Consiglio Ecofin e l'Eurogruppo decidere e assicurare la sorveglianza di bilancio» ha detto il commissario Ue.





© Riproduzione riservata